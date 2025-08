El Terrassa FC va caure de penal en el segon amistós de la pretemporada

Un gol de penal a manca de deu minuts per a la conclusió del partit va suposar la derrota per la mínima del Terrassa FC a la Ciutat Esportiva del Real Zaragoza. Els de Víctor Bravo van perdre per 2 a 1 davant del Deportivo Aragón en el segon encontre de preparació de la pretemporada. El primer, contra el FC L'Escala, també va acabar amb derrota per al conjunt terrassista.

Víctor Bravo va sortir amb Iván Biarge a la porteria; defensa de quatre amb Reche, Isma, Dirks i Mario Domingo; doble pivot amb Josemi, que es retiraria lesionat en el minut 30, i Jaime Barrero; tres mitges puntes, amb Alberto Gutiérrez, Gil Muntadas i Sleegers; i el davanter neerlandès Van den Heerik com a jugador de referència en atac. A la represa també van jugar el porter Marcos Pérez i els jugadors Aythami, Joaco, Larrauri, Borja López, Ruymán, Casti i Joel que en el minut 73 va ser expulsat amb targeta vermella, juntament amb el local Reda, que també la va veure.

El conjunt local es va avançar aviat, en el minut 9, amb un gol de Conde. El Terrassa FC va reaccionar i va disposar d'alguna bona opció per a la igualada, amb els intents de Mario Domingo i Ruymán, aquest en un llançament de falta. Però el gol va arribar a cinc minuts per al descans, en una bona acció que va concretar Sleegers.

A la segona meitat, els de Víctor Bravo van gaudir de bones oportunitats per marcar, per part de Van den Heerik i Aythami, si bé els aragonoses, amb un penal convertit per Darius, van aconseguir el 2 a 1 que seria definitiu. Joaco, poc després, va estar a punt d'empatar per als visitants, però el porter del Deportivo Aragón ho va evitar. El pròxim compromís del Terrassa FC serà el pròxim dimecres dia 6 d'agost, a l'Estadi Olímpic, a partir de les 19 hores, contra el Manresa.