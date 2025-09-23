El Torneig Hockey Solidari recapta 23.000 euros

La catorzena edició del Torneig Hockey Solidari (THS), celebrada dissabte a les instal·lacions del CD Terrassa a les Pedritxes, va ser un èxit absolut. Unes 15.000 persones van passar pel club i uns 500 esportistes van participar en els diferents partits de hockey, tenis i pàdel, així com en la caminada, l'exhibició de bike i les diferents activitats dirigides. En aquesta jornada esportiva, lúdica i solidària, es van recaptar 23.000 euros, que es destinaran a les quatre propostes beneficiàries.
Aquests 23.000 euros recaptats en aquesta edició eleven a uns 490.000 euros la xifra total aconseguida per l'esdeveniment en les 13 edicions anteriors. La primera es va celebrar l'any 2009. Aquesta aportació econòmica ha permès ajudar 55 projectes solidaris durant aquests 16 anys.
El THS d'enguany se celebrava en favor de "Projecte de continuïtat i reinserció educativa infanto-juvenil" de Salesians Terrassa; el "Projecte educatiu Horitzons Compartits", de l'Esplai Tremola; "Dar visibilidad a lo invisible", de Moove Foundation; i el "Proyecto La Medusa - Casamance", de Medusa Solidaria. Voluntaris d'aquestes associacions beneficiàries van ser presents a les Pedritxes durant la jornada per donar suport a l'organització en les diferents activitats.
Acte institucional
L'acte institucional va tenir lloc al migdia i va comptar amb la presència de diferents autoritats, entre elles l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; l'alcalde de Matadepera, Guillem Montagut; el president de la Federació Espanyola de Hockey, Santi Deó; el seu homòleg de la Catalana, Xavi Adell; així com els presidents dels cinc clubs que integren l'associació Torneig Hockey Solidari: Lídia Martí (CD Terrassa), Josep Ejarque (Club Egara), Josep Maria Biosca (Atlètic Terrassa), Raül Galy (Línia 22), i Llorenç Bitrià (Matadepera 88). Van exercir d'amfitrions el president de l'associació THS, David Estany; i la vicepresidenta de l'entitat, Mònica Arch.
En les seves intervencions, tant David Estany, com Jordi Ballart i Núria Garcia, van coincidir a destacar la consolidació d’aquest torneig com a referent de la solidaritat al Vallès; el gran actiu de l’esdeveniment que són els participants que any rere any s’hi inscriuen. Van expressar un agraïment unànime al nombre creixent de col·laboradors i voluntaris que ajuden a fer-lo possible.
Des de l’organització també es va animar als assistents a seguir participant i donant suport a la iniciativa per tal que l’any que ve es pugui celebrar com cal la 15â edició del torneig a les instal·lacions de l'Atlètic, a Can Salas.
Esport, il·lusió, exhibicions i sorteig
La caminada, el tenis i el pàdel donaven el tret de sortida al 14è THS a les 9.30 hores. A partir de les 10 s’iniciaven el hockey, amb partits que es van celebrar fins a les 17 hores. Aquest any cal destacar l’exhibició de bike a càrrec de Bike La Mola, que va muntar un circuit amb diverses bicicletes per tal que els nens poguessin provar l’activitat. La jornada es va celebrar, un any més, de manera molt lúdica, participativa, dinàmica i sense incidents.
Com a novetat, en aquesta edició es va celebrar un sorteig solidari en forma de llumineta que va repartir un munt de regals. A més, durant la setmana, els clubs van organitzar recapte d’aliments per a El Rebost de Terrassa i Càritas de Matadepera.
Els organitzadors preparen ja l'edició del 2026, que serà la quinzena. Serà la cinquena que se celebra a l'Atlètic. Se n'han celebrat sis al Club Egara i quatre al CD Terrassa.