El San Cristóbal juga al camp del Vilassar

El Vilassar de Mar, filial de l’Espanyol i que va mantenir la categoria pel descens administratiu del Som Maresme, serà el rival del San Cristóbal a la desena jornada de la lliga de la Tercera Federació, aquest diumenge, a partir de les 17.30 hores.\r\n\r\nEls de Cristian García, després de golejar al Mollerussa a casa, visiten un equip que ha sumat vuit punts i que està situat a la tretzena posició de la classificació. El tècnic recuperarà a Guillem Hernández, baixa per sanció l’últim partit, i el davanter Raúl Pérez, que s’ha perdut els últims compromisos per lesió.\r\n\r\nNo jugaran els lesionats Héctor Parrado, Grabulosa, Àlex Fernández i Otero. “El Vilassar és el típic filial amb talent i dinàmic a l’hora d’atacar i nosaltres hem de millorar el tema defensiu”, va dir.\r\n