Musta Chadlioui Jr. es penja el bronze a l’Europeu juvenil

El boxejador terrassenc Musta Chadlioui júnior ha tancat aquest divendres amb una medalla de bronze la seva participació en el Campionat d’Europa juvenil de boxa que finalitzarà diumenge a la capital d’Armènia, Yerevan. L’esportista del Boxing Club Terrassa ha caigut derrotat en la semifinal de la categoria jove, destinada a boxejadors de 17 i 18 anys. L’egarenc acaba de fer els 18 anys i continua amb la seva magnífica projecció internacional. Disputa aquesta competició com a integrant de la selecció espanyola de boxa.
Chadlioui, de 67 quilos de pes, ha perdut per un resultat d’1 a 4 davant del representat armeni, Argishti Hakobyan. Aquesta derrota als punts per decisió tècnica no ha deixat gens satisfet el terrassenc, que després d’un primer assalt molt igualat, ha dominat de manera força clara el segon. Chadlioui ha sabut moure bé el boxejador armeni, que a banda de la seva major experiència competitiva, comptava amb el suport dels aficionats armenis. El terrassenc ha proposat bons moments en la lluita cos a cos, el seu gran fort, que l’àrbitre no ha parat de penalitzar.
Musta Chadlioui tanca la seva participació en aquest Europeu amb un balanç de dues victòries i una derrota. Dilluns, el púgil del Boxing Terrassa Club va eliminar a la primera ronda, els vuitens de final, al boxejador georgià Gigi Nonikashvili per un contundent resultat de 5 punts a 0. Dimecres va disputar el combat de quarts de final, on es va tornar a imposar, també per un resultat de 5 a 0, a l’escocès Arthur Machland. Diumenge se celebrarà la cerimònia de les medalles.
El proper repte per a Chadlioui arribarà a principis de desembre a la ciutat de Palència. Del dilluns 1 al diumenge 7 prendrà part en el Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques.