Primera cita fora de casa de la nova era

El triomf de la passada jornada a casa contra l’Andratx, en el debut d’Oriol Alsina a la banqueta, ha animat a un Terrassa FC que juga en aquesta oportunitat com a visitant, en el camp del Barbastro. L’equip aragonès ha sumat dotze punts fins ara, els mateixos que el conjunt egarenc, si bé està dues posicions per sobre, pel tema dels gols. L’encontre, que començarà a les 12 hores de diumenge, l’arbitrarà el navarrès Fermín Rodríguez Pérez.
Alberto Gutiérrez “Guti”, que ha de complir el segon partit de sanció després de ser expulsat fa dues jornades al camp del Castellón “B”, serà baixa i no està assegurada la presència del davanter canari Aythami Perera, que es va retirar abans d’hora la passada setmana contra l’Andratx. Gil Muntadas, després d’estar fora de les convocatòries un mes i mig, serà una de les novetats mentre que tot apunta que també podria reincorporar-se el basc Jon Larrauri, absent contra el conjunt balear a l’anterior jornada.
Alsina, sobre la victòria de la passada jornada va apuntar que “les sensacions van ser molt bones, perquè al final vam aixecar un partit que havíem començat perdent i això feia un any que no passava. A partir d’aquí, hi ha moltíssimes coses per millorar, petits detalls i grans detalls” que es podran millorar amb el pas de les setmanes. Tot i la bona impressió, el tècnic maresmenc va recordar que “el partit de diumenge ja s’ha acabat, va ser molt maco, vam sumar tres punts, però ara tenim un altre partit, amb un altre context, amb un camp de gespa natural, amb un rival que està empatat amb nosaltres, que fa algunes coses bé i que serà un rival complicat”.
Força interessant
De l’equip aragonès va assenyalar que el seu entrenador, Dani Martínez, “ja fa un temps està allà, el coneixem bé i que té una forma de treballar força interessant”, i va avisar que el Barbastro “fa molts centres laterals, amb moltes arribades, i pot alternar sortir jugant amb el joc molt directe”. Va remarcar una dada que considera important, i és el fet que li han fet cinc penals, i això és “perquè fan moltes arribades a l’àrea i haurem d’estar molt atents”.
Alsina va apuntar que en el partit anterior, “vam perdre més duels que no pas guanyar-los” i aquesta és una de les coses que han de millorar els seus jugadors en aquest compromís de diumenge.
El Cardona, a la Copa Catalunya
El Cardona, equip que milita al grup 2 de la Primera Catalana, serà el rival del Terrassa FC en la sisena fase de la Copa Catalunya, en la qual ja van entrar en el sorteig els equips de Primera i Segona Federació. En principi, el partit es disputarà el dimecres dia 19 de novembre, al municipal de Vida Activa. El San Cristóbal, per la seva banda, rebrà al Cornellà en la mateixa ronda