Jacobo Garrido i Paula Prats, les estrelles de la nit

El Club Natació Terrassa va celebrar dijous a l’auditori de LaFACT Cultural la seva tradicional Gala de Reconeixement, un acte que va reunir més de 600 persones. La cita va servir per homenatjar la fidelitat dels socis i per reconèixer els èxits esportius assolits pels esportistes durant la temporada 2024-2025.
En el decurs de la gala es va retre homenatge als 149 socis i sòcies que enguany han complert 25 anys de vinculació amb l’entitat i als nou que n’han fet 50.
Es va reconèixer també els esportistes que han assolit grans reptes i resultats destacats durant l’última temporada, des dels més joves de les diferents seccions fins a figures de projecció internacional. És el cas de la waterpolista Paula Prats i el nedador paralímpic Jacobo Garrido, medallistes als Campionats del Món celebrats a Singapur, on es van penjar un bronze i una plata respectivament.
La gala es va celebrar a l`auditori de LaFACT
Lluís Clotet
Es va lliurar també el Reconeixement als Valors Enric Guàrdia, que enguany s’ha atorgat a partir de candidatures proposades per les diferents seccions del club i amb un jurat format expressament per a l’ocasió. El guardó va recaure en Vicente Gómez, una figura clau de la secció de bàsquet, amb més de 30 anys de dedicació. Gómez ha estat peça fonamental en la coordinació d’equips masculins i femenins, mantenint el sènior femení a Copa Catalana abans d’anunciar la seva retirada de les banquetes.
Es va reconèixer també el treball de l’entrenador del primer equip de waterpolo durant les deu darreres temporades, Dídac Cobacho, que ha aconseguit, entre altres fites, dur el Natació a una final europea de waterpolo. Segueix al club formant els jugadors de les categories inferiors.
Una altra de les persones a qui es va agrair la seva tasca va ser Montse Guindo, impulsora i organitzadora dels sis tornejos solidaris de pàdel La Vida és Xula, que se celebren en honor de Laia Mira i serveixen per recaptar fons per ajudar les pacients amb càncer de mama.
L’acte va comptar amb la presència del regidor d’Esports, Alberto Muñoz, que va dedicar unes paraules al club destacant “el component familiar i social d’una entitat que s’apropa al centenari i que és actualment el quart club més gran de Catalunya”.
Durant el seu parlament, el president del CN Terrassa, Jesús Cortés, va destacar que “aquesta gala és una celebració de la dedicació, la constància i els valors que ens uneixen com a club”. Va agrair la implicació del Senat, el paper fonamental de les famílies, que representen el 70% de la massa social, i el treball constant per millorar les instal·lacions i continuar creixent com a referent esportiu i social. “Comencem una nova temporada amb il·lusió i amb l’objectiu de seguir fent del club un motiu d’orgull per a la ciutat”, va concloure.
La gala va servir, una temporada més, per visibilitzar i reafirmar, un cop més, la força col·lectiva del club més gran i poliesportiu de Terrassa, que compta amb una massa social de més de 18.000 membres.
Nou socis amb mig segle d’antiguitat al club
Els socis amb 50 anys de pertinença al club van rebre les seves insígnies
Un dels moments més emotius de la gala va ser l’entrega de les corresponents insígnies als socis del Club Natació Terrassa que han arribat als 50 anys de vinculació amb l’entitat. Van rebre aquesta màxima distinció del club un total de nou persones. Es tracta d’Angel Carreño, Felip Castells, Francesc Xavier Cortés, Neus Domènech, Teófilo Gómez, Francesc Xavier Honorato, Encarnación López, José Ruiz i José Tomás.