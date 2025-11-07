Derbi de Champions contra el Sabadell

El CN Terrassa visita aquest dissabte al migdia les instal·lacions de Can Llong per disputar el partit de la segona jornada del grup “B” de la fase de grups de la Champions League femenina davant d’un Astralpool CN Sabadell que per bé que ha perdut potencial amb relació a la temporada passada, continua sent un rival temible, especialment al seu feu.
Les sabadellenques han disputat les quatre darreres finals de la Champions de manera consecutiva, amb un balanç de dos títols i dos subcampionats. Acumulen set títols en aquesta màxima competició continental, només un menys que l’Orizzonte Catania italià, que milita també en aquest grup “B” juntament amb el CN Mataró.
El conjunt que prepara Xavi Pérez es va estrenar a la lligueta perdent per 8 gols a 11 a la piscina del CN Mataró, mentre que el Sabadell es va imposar per 12 a 14 en la seva estrena a Sicília.
El tècnic egarenc, Xavi Pérez, destaca la complexitat de l’enfrontament davant d’un rival al qual coneixen perfectament: “És un partit complicat, davant d’un dels millors rivals d’Europa. La temporada passada van jugar la final de la Champions League. Però l’afrontem amb la màxima ambició, amb moltes ganes i, sobretot, amb la il·lusió de seguir la línia de treball que portem en aquests darrers mesos”.
Victòria a la Copa Catalunya
Després de moltes temporades perdent de manera reiterada davant del CN Sabadell, enguany les terrassenques ja han aconseguit guanyar el seu gran rival. Va ser en el partit de consolació de la Copa Catalunya femenina, en la “final-four” celebrada el passat 21 de setembre a Mataró. Les noies que prepara Xavi Pérez es van penjar el bronze en imposar-se per 12 gols a 9 a les sabadellenques.
A la lliga, l’Astralpool CN Sabadell ocupa la segona posició amb 14 punts, a un de distància del líder, el CN Sant Andreu que és el vigent campió de la Champions. Les egarenques, que van perdre la setmana passada amb les mataronines, són quartes amb 12.
L’equip masculí rep a l'antepenúltim, el CN Caballa
No hauria de tenir problemes el conjunt masculí del CN Terrassa en el partit de la cinquena jornada de lliga que l’enfrontarà aquest dissabte a les 12.50 amb el CN Caballa de Ceuta a la piscina de l’Àrea Olímpica. Després de dues derrotes consecutives a les piscines del Mediterrani i el Sabadell, els de Sergi Mora necessiten recuperar el camí de la victòria abans de rebre dijous el líder del seu grup de l’Eurocup, el Duisburg alemany.