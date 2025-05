El Vallès goleja el cuer i se situa quart a la Divisió d'Honor "B"

Aquest dissabte a les 17 hores es disputarà en horari unificat la vuitena i darrera jornada de la segona fase de la lliga de Divisió d’Honor “B” masculina. Amb l’Egara 1935 a un sol punt de proclamar-se campió de la fase regular, el Vallès necessita derrotar el Rimas en el derbi de les Pedritxes per assegurar-se la quarta posició. D’aquesta manera, Egara 1935 i Vallès disputarien el divendres 30 de maig la primera semifinal pel títol a l’Estadi Martí Colomer de Terrassa. L’altra enfrontaria el Pedralbes i el Sant Cugat. Fins i tot una derrota podria servir al conjunt de Can Salas per classificar-se, sempre que el Sardinero, cinquè a un punt de distància, no guanyi a l’Egara 1935 al José Manuel Trueba de Santander. En cas d’empat dels càntabres i derrota del Vallès, es classificarien els terrassencs, que tenen el “goal-average” particular guanyat.

La penúltima jornada de la Divisió d’Honor “B” va oferir dues clares victòries dels dos conjunts terrassencs, mentre que el Rimas, setè amb 12 punts, va empatar a un al camp del Pedralbes.

No va tenir cap mena de problema el Vallès per golejar per 5 a 1 el cuer, una Real Sociedad 1927 a qui ja havia guanyat per 2 a 3 a Madrid en l’encontre de la primera volta.

Obligats a guanyar

El Vallès estava obligat a sumar els tres punts a casa davant del cuer. Qualsevol altre resultat els hauria deixat sense opcions de lluitar pel títol. Els de Xavi Lis van deixar el partit resolt a la primera meitat. Oriol Pérez va obrir el marcador al minut 8. Al 21, Nil Recasens va fer el segon. Sis minuts més tard, Bernat Roset va aprofitar un penal-córner per fer el 3 a 0. A la represa, Eloy Gancedo va retallar distàncies per als madrilenys, però els locals van reaccionar amb dues dianes més, de Santi Martín i de Bernat Roset.

L’Egara 1935 es va desfer del sisè, el Carpesa, per 3 a 1 amb dos gols de Joan Francesc Fernández i un altre de Jordi Sola, mentre que el Rimas va treure un punt del camp del segon classificat, el Pedralbes gràcies a un gol de penal de Biel Codina al minut 58.

El Vallès guanya la lliga regular de la Divisió d'Honor femenina

Després d’imposar-se per 6 gols a 4 al Jolaseta al camp Josep Marquès amb tres gols de Maria Sola, el Vallès es va proclamar campió de la fase regular de la lliga de Divisió d’Honor “B” femenina. Quan falta una jornada per disputar, el conjunt que entrena Ferran Freixa acumula 28 punts, sis més que el Castelldefels. Els altres dos equips que disputaran la “final-four” al Martí Colomer són el CH València i l’Egara, que va perdre per 1 a 0 a València.