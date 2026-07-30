Elisabeth Carmona, a la llista per disputar l’Europeu júnior de waterpolo

La waterpolista del CN Terrassa Elisabeth Carmona ha entrat a la llista de convocades amb la selecció espanyola per disputar el Campionat d’Europa Júnior (sub-20) femení, que se celebrarà a Oeiras (Portugal) de l’1 al 7 d’agost. Després d’haver participat en la concentració preparatòria al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat sota les ordres del seleccionador Javi Aznar, la portera egarenca ha estat inclosa en la llista definitiva que representarà Espanya en aquesta competició.\r\n\r\nEl campionat comptarà amb la participació de vint seleccions, dividides inicialment en dues divisions segons el rànquing. Espanya competirà a la Divisió 1, dins el grup A, juntament amb Grècia, Itàlia i Israel. Els dos primers classificats dels grups de la Divisió 1 accediran als quarts de final i la resta d’equips disputaran una fase per definir la classificació final.\r\n