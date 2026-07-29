Prou Barreres reclama poder accedir amb vehicle a la rambla d'Ègara

L’associació Prou Barreres acusa de rebaixar els compromisos del nou Pacte per a l’Accessibilitat Universal signat tot just el passat divendres. L’entitat denuncia que el consistori hagi desestimat el recurs que va presentar per reclamar l’accés dels vehicles de persones amb mobilitat reduïda a la rambla d’Ègara i als carrers restringits amb pilones.
La resolució, signada el 24 de juliol, va ser notificada a Prou Barreres després de la signatura del Pacte per a l’Accessibilitat Universal, el 27 de juliol. Un context que indigna a l’entitat que considera que el consistori defensa públicament l’accessibilitat mentre manté limitacions que, segons assegura, vulneren aquest principi. “Estem molt enfadats amb la resolució. Ja sabien que ens ho denegarien i després a la nit ens va arribar la notificació, quan acabàvem de signar el pacte amb ells”, afirma Paqui Torres, representant de Prou Barreres.
L’associació explica que havia plantejat que les persones amb mobilitat reduïda poguessin accedir amb el seu vehicle a la rambla d’Ègara o, com a alternativa, a carrers adjacents. Tot i això, assegura Torres, és una opció que tampo és viable perquè “molts d’aquests carrers tenen pilones”.
Prou Barreres sosté que el Codi d’Accessibilitat de Catalunya reconeix el dret de les persones amb mobilitat reduïda a accedir a les zones de vianants i àrees de circulació restringida. “Si demanem una autorització temporal amb la vigència de la targeta d’estacionament, per què a la Rambla no podem accedir? Els taxis hi passen, però nosaltres també tenim aquest dret”, defensa Torres.
L’entitat reclama explicacions per la notificació de la resolució després de la signatura del Pacte i demana accedir als informes tècnics i protocols que, segons el consistori, justifiquen el model actual. Així, assegura que va signar el nou Pacte perquè creu en l’accessibilitat universal, però adverteix que això “obliga a exigir que el Pacte es compleixi”.