L'arquera Oyuna Baturova, campiona d'Espanya

Esports

La representant del Club Arquers Terrassa es va penjar una medalla d'or i una de plata

  • L'arquera terrassenca va brillar a Madrid

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 10:29

La terrassenca Oyuna Baturova es va proclamar campiona d’Espanya per segon any consecutiu i, a més, va batre dos rècords estatals a la competició celebrada a Madrid. L’arquera del Club Arquers Terrassa va brillar en Arc Nu, amb la medalla d’or, i va establir un nou rècord d’Espanya individual amb 612 punts, superant en dos punts l’anterior rècord estatal de 610 punts, registre que també havia establert ella mateixa tot recentment al Campionat de Catalunya. Formant parella amb Carles Peña, de l’Arquers Club Castelldefels, Baturova va assolir la medalla de plata i va establir un nou rècord d’Espanya per equips mixtos amb 1.223 punts. La participació de Baturova en el Campionat d'Espanya d'Arc Tradicional, Longbow i Arc Nu a l'Aire Lliure va ser brillant.

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