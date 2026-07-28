"Per a mi, l’objectiu és pujar, sempre"

El Terrassa FC 2026-2027 es va posar en marxa amb la primera sessió d’entrenament de la pretemporada. La plantilla ha iniciat les sessions preparatòries amb un repte ambiciós, estar entre els millors i optar a tot. Oriol Alsina, tècnic del conjunt terrassista, en aquesta ocasió pot començar la feina des de l’inici, a l’inrevés que la passada campanya, en què va arribar amb la lliga començada. L’entrenador maresmenc té clar que pujar de categoria és l’objectiu ineludible.
“Per a mi, sí, però sempre, també l’any passat. Després poden sortir coses millors i és evident que hi ha deu equips que volen i que poden pujar”, va apuntar Alsina, que va recordar que “hi ha equips com el Barça que ha pagat no sé quants milions d’euros de traspàs per un futbolista” per confirmar que la competència no serà gens assequible. “Realment, nosaltres volem pujar de categoria, però altres equips també i s’ha de veure qui està més encertat i qui ho fa millor”, va afegir.
Aposto pels meus
El tècnic del Terrassa FC, sobre això, té clar que “aposto pels meus, tant pel cos tècnic com pels futbolistes i això ho tinc claríssim. I amb la nostra afició que avui ja venen a ajudar-nos i a animar-nos, hem d’estar orgullosos del que tenim i tots plegats i tots junts hem de sumar”, també els mitjans de comunicació, va apuntar.
Alsina no va donar la plantilla per tancada, tot i que alguna incorporació podria suposar alguna baixa. “Sempre dic que la plantilla es tanca l’últim dia de mercat i mai saps què acaba passant. Pot haver-hi possibles lesions, sempre poden passar coses, per tant jo mai deixo la plantilla per tancada fins que no és l’últim dia”, va assenyalar. El tècnic del conjunt egarenc va recordar que “tenim totes les fitxes ocupades i esperem que tot vagi bé, però sempre deixem la porta oberta” i va agregar que “volem ser molt competitius i la veritat és que el club ha fet un esforç molt gran en tots els aspectes”.
L’exigència, tanmateix, serà màxima i Alsina va dir que “evidentment, serem el màxim d’exigents amb els futbolistes, però crec que tenim un bon fons d’armari, que potser ara mateix no el teníem”. L’entrenador maresmenc va subratllar que “esperem que les lesions ens respectin i que els jugadors competeixin, amb una competència sana per jugar cada diumenge. Cada partit és diferent i que hi hagi el màxim de protagonistes possibles. S’ha fet una feina no de dos mesos, sinó de molt de temps perquè tot funcioni”.
Canvi de grup
Respecte al canvi de grup i els nous rivals respecte a la passada temporada, Alsina va manifestar que “hi ha equips també molt potents, com pot ser el Logroñés o altres, equips que han baixat de Primera Federació, hi ha filials també molt potents, però estic molt content amb la plantilla que hem fet”.
Alsina va valorar positivament la feina feta la passada temporada quant a coneixement de les persones que continuen a l’equip. “També tenim aquesta experiència d’aquests vuit o nou mesos i tot això ens dona un marge més gran de confiança i de coneixença, i per a mi, i per a l’equip, la mentalitat serà d’aspiracions màximes des del minut 1”.
Ara toca treballar per fer la millor preparació possible de cara a la temporada. “Tenim un mes i mig per provar moltíssimes coses, però volem practicar un futbol molt ofensiu, amb el màxim d’atenció possible en el camp contrari, fent una pressió important” en el camp del rival.