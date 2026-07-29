Ajuntament i Mitja Marató, en comunió

La nova junta directiva de l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa, liderada per la seva presidenta, Marina Cano, es va reunir amb l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el regidor d’Esports, Alberto Muñoz a l’Ajuntament amb l’objectiu de presentar el nou projecte de l’entitat, compartir els principals reptes de futur i parlar de les línies de treball que han de permetre continuar impulsant l’esport i l’atletisme popular a la ciutat. Cano va substituir a David Otero, l’anterior president, el passat mes de maig.
Durant la reunió, totes dues parts van reafirmar la voluntat de mantenir i reforçar la col·laboració que l’Ajuntament i aquesta associació han desenvolupat al llarg dels anys. La nova junta va traslladar als responsables municipals la voluntat d’obrir la seva entitat a més persones, ampliar i renovar la base de voluntariat i reforçar la relació amb els barris, els clubs, les entitats, les institucions i les empreses de la ciutat.
La reunió també va permetre compartir alguns dels reptes organitzatius de les següents edicions i explorar noves formes de cooperació per apropar encara més la Mitja Marató al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, Cano va manifestar que “la Mitja és un projecte compartit de ciutat” i va remarcar que “la col·laboració amb l’Ajuntament i amb tots els serveis municipals és imprescindible per continuar fent créixer la prova i afrontar aquesta nova etapa”.
Voluntat de continuar
Per la seva part, Ballart va assegurar que “hem refermat la voluntat de continuar treballant plegats per impulsar l’esport, l’atletisme popular i els hàbits saludables a la nostra ciutat” i també va destacar el compromís de la nova junta amb “una gestió rigorosa i participativa”, orientada aquesta intenció de reforçar la confiança de les institucions, el voluntariat, les empreses patrocinadores i col·laboradores i el conjunt de la ciutadania.
A més de Cano, formen part de la nova junta directiva de la Mitja Marató Luis Miguel Yuguero, tresorer; Maria Pujol, secretària, i Jaume Àlvarez, Quico Querol, Màxim de Pablos i Antonio Edo, amb les funcions de vocals. Les pròximes curses organitzades per l’Associació seran la Cursa Fanny Sallés, prevista per al 4 d’octubre i la Mitja Marató Ciutat de Terrassa i la cursa Santi Centelles, que se celebraran el 28 de febrer de 2027.