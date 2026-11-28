Torna per al Terrassa FC la possibilitat d’accedir al lideratge de la classificació. La jornada passada, els d’Oriol Alsina no ho van poder aconseguir amb la derrota a casa contra el Manresa, però dissabte visiten el Barça Atlètic, l’actual líder del grup i, per tant, un triomf els permetria assolir-ho. L’encontre, previst per a les 17.30 hores a l’Estadi Johan Cruyff, l’arbitrarà Asier Ugalde Alejos del Comitè Basc.
Alsina, que podrà disposar de tots els seus efectius per a aquest compromís, va dir sobre aquest encontre que “són tres punts molt importants, però no més importants que els de la setmana passada i que els de la següent”. L’entrenador del conjunt egarenc va agregar que “és un partit molt rellevant també perquè és un rival directe i estem preparant la setmana amb molta il·lusió i amb moltes ganes que arribi”.
Va recordar que els jugadors del filial del Barça “tenen molt de talent” però va assenyalar que “nosaltres també el tenim i veurem qui rendeix millor com a equip”. El tècnic del Terrassa FC va assegurar que “nosaltres anem amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb molt de respecte també, però no renunciarem a la nostra identitat ni a la nostra forma de jugar”.
Ser valents
Alsina va afirmar també que “serem valents i anirem des del minut 1 per la victòria i veurem què és el que passa, perquè evidentment tenim un rival molt complicat, però en un partit de futbol pot passar tot. L’entrenador dels egarencs va manifestar que “hem de ser verticals i hem d’anar per la porteria contrària i l’empat no ens serveix” i va dir que “hem d’intentar fer el nostre joc i que s’hagin d’adaptar més ells a nosaltres que no pas nosaltres a ells”.
D’altra banda, el centrecampista aragonès del Terrassa FC, Jaime Barrero, va declarar que “la veritat és que és un partit molt important, ja no sols pel rival i pel context, sinó també perquè venim d’una derrota i quan vens de perdre sempre vols tornar a jugar com més aviat millor, tenim una altra oportunitat, a més tenim l’opció de posar-nos líders si guanyem i anem amb la màxima ambició”. El jugador terrassista va comentar que “sabem que si fem les coses bé i guanyem els partits estarem a dalt i anem amb aquesta convicció i amb ganes de tornar a agafar la ratxa de victòries”.