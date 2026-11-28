Diumenge es disputarà, de manera unificada, l’última jornada de les lligues de Divisió d’Honor, que servirà per definir les darreres places per a la Copa del Rei i de la Reina de hockey, competicions que se celebraran entre els dies 23 i 25 d’abril de l’any vinent a Can Salas.
Els sis partits de la competició femenina es disputaran a les 11 hores. El més atractiu és el duel que enfrontarà al Pla del Bonaire el Club Egara i l’Atlètic. Es tracta del tercer i darrer derbi terrassenc de la primera volta.
Punts a banda, el derbi servirà per decidir la vuitena i última plaça per a la Copa de la Reina. El Club Egara necessita puntuar per assegurar-se la seva participació a la Copa. És vuitè amb 11 punts, dos més que l’altre aspirant, el CD Terrassa, que és novè i visita el cuer, el Sardinero de Santander.
Les de les Pedritxes estan obligades a guanyar a terres càntabres per ser a la Copa. Qualsevol altre resultat les deixaria fora. L’Egara, per la seva banda, estarà classificat si s’imposa a l’Atlètic, per bé que tot sembla indicar que en tindria prou amb l’empat. El Terrassa podria empatar a 12 punts, però l’“average” afavoreix clarament a les d’Andrew Wilson, que tenen un +1, pel -16 de les d’Stefi Piris.
La temporada passada, el Club Egara es va adjudicar el derbi del Pla del Bonaire per 4 a 2, mentre que a Can Salas es va imposar l’Atlètic per 1 a 0.
El Club de Campo, que visita al Valencia, acabarà la primera volta com a campió d’hivern i serà un dels dos caps de sèrie de la Copa de la Reina. El Sanse Complutense té la segona posició de cap de sèrie a tocar. També estan classificats el Júnior, l’RC Polo, les amfitriones de l’Atlètic, el Tenis i la Real Sociedad. Sigui com sigui, només hi haurà dos representants terrassencs en el sorteig dels quarts de final.
Per la seva banda, el CD Terrassa és favorit per sumar la quarta victòria de la temporada al camp del cuer, un Sardinero que ha perdut vuit dels deu partits que ha disputat i acumula només quatre punts. Les de Piris són novenes amb 9 punts.
També diumenge es tancarà la primera volta de la Lliga de Divisió d’Honor masculina. Els sis partits d’aquesta onzena jornada es disputaran a partir de les 13 hores.
Decidits els vuit equips de la Copa del Rei
Els vuit primers classificats, que disputaran la Copa del Rei, ja estan definits. Polo i Júnior seran els caps de sèrie i els tres equips locals, CD Terrassa, Club Egara i Atlètic, hi seran presents. Completaran els quarts de final Club de Campo, Complutense i Tenis.
En aquesta darrera jornada de la primera volta, el CD Terrassa intentarà mantenir la tercera posició. Els d’Ignasi Torras rebran un altre dels altres candidats al “play-off”, el Tenis de Santander. Més senzill ho tindrà, “a priori” el Club Egara, que després de les valuoses victòries contra Polo i Club de Campo rebrà al Pla del Bonaire el novè classificat, Carpesa.
L’Atlètic Terrassa, per la seva banda, afrontarà un exigent compromís a Madrid contra un Club de Campo que té els mateixos 19 punts que acumulen per ara els egarencs.