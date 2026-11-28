L'encert ha decidit el partit entre el Barça Atlètic i el Terrassa FC a l'Estadi Johan Cruyff. Els d'Oriol Alsina han donat la cara en un camp i un adversari molt exigent, però han caigut per 2 a 1 contra el líder, que ara se situa amb cinc punts d'avantatge respecte als terrassistes. La pròxima jornada, el conjunt egarenc visitarà l'Osasuna Promesas, en un encontre que es disputarà diumenge dia 6 de desembre, a partir de les 18.30 hores.
En els primers instants de la primera meitat, el Barça Atlètic ha sigut l'equip que ha tingut la pilota i ha dominat, tot i que li ha costat molt trobar forats. La defensa terrassista ha controlat els intents dels locals, que sobretot ha entrat amb Aziz per la banda dreta. Juan Ybarra, en el minut 7 ha tingut una bona opció després d'un refús curt de Gabri, però Marcos Pérez ha aturat el seu tir.
A partir del minut 20, el panorama ha canviat del tot i el Terrassa FC ha començat a aparèixer més en atac. Mario Domingo no ha arribat a rematar de cap per ben poc una centrada des del cantó dret i, poc després, Aser Palacios ha provat un xut des de fora de l'àrea que el porter barcelonista Iker Rodríguez ha desviat amb la mà esquerra. Posteriorment, Fran Moreno, que en aquesta jugada s'ha lesionat i ha hagut d'abandonar el terreny de joc, ha rematat als núvols un llançament de córner.
El partit s'ha igualat durant uns minuts, encara que el Terrassa FC era l'amo de la possessió de la pilota. Albert Celma ha tingut una bona opció després que li arribés un refús d'un contrari, però el seu xut l'ha rebutjat la defensa. Aziz també ho ha intentat per al Barça Atlètic. Tanmateix, Beamonte, que havia entrat per Fran Moreno, ha evitat qualsevol ensurt per a la seva porteria. Sense més accions per destacar, s'ha arribat al descans amb empat a zero en el marcador.
Els d'Alsina han entrat millor a la represa i han dominat en els primers moments, si bé les primeres arribades han sigut per al Barça Atlètic. Álex González s'ha inventat un bon xut que ha sortit fora per pocs centímetres i també ho ha provat per als locals Pedro Rodríquez amb un tir que Marcos Pérez ha aturat en dos temps. El Terrassa FC, no obstant això, ha tingut la millor oportunitat, en una centrada de Nahuel des de la dreta que ha rematat de cap Marcos Mendes, El porter Iker Rodríguez, tanmateix, s'ha encarregat de salvar la situació.
I quan semblava que el conjunt egarenc tenia més possibilitats, ha arribat l'1 a 0 per als de Juliano Belletti. Aziz ha fabricat una acció personal i ha engaltat un xut que ha sorprès el porter Marcos Pérez. El gol ha provocat la reacció immediata del Terrassa FC, que ha buscat de seguida situacions per mirar d'igualar el resultat.
Frodo no ha arribat a rematar bé una bona centrada de Sergio Montero i el porter Iker Rodríguez ha aturat una pilota que havia tocat un defensa. Però els de Belletti no han abandonat la seva vocació defensiva i Joni Hernández no ha pogut resoldre una bona jugada del seu equip i la pilota ha anat a córner. Gistau ha gaudit de la millor ocasió, sol davant del porter, però Marcos Pérez ho ha impedit.
El Terrassa FC ha tornat a la càrrega i Frodo ha fet un xut que ha aturat el porter del filial barcelonista. En plena dominació dels d'Alsina, Sergio Montero ha estat a punt d'empatar amb un tir molt ajustat que ha acabat en córner. I en una pilota que ha pispat l'equip terrasista, en l'últim minut, s'ha viscut l'oportunitat més evident dels d'Alsina, però Sergio Montero ha rematat al pal. En el temps de descompte, Gistau, en una contra, s'ha plantat en solitari davant de Marcos Pérez i ha establert el 2 a 0. Mario Domingo, de cap, ha fet el 2 a 1, però no hi ha hagut temps per a més..
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Gabri, Fran Moreno (Beamonte, m. 30), Mario Domingo, Jaime Barrero, Álex López (Sergio Cortés, m. 73), Nahuel, Albert Celma (Sergio Montero, m. 61), Aser Palacios (Max Marcet, m. 73) i Marcos Mendes (Frodo, m. 61).