La presència de
Dani Olmo al barri de Montserrat ha aplegat aquest divendres desenes de nens i curiosos davant la nova Cruyff Court que duu el seu nom.
El futbolista blaugrana ha inaugurat la pista, de gespa artificial, al costat de la seva família. La nova instal·lació, de gespa artificial, serà gestionada per l’associació de Veïns del
barri de Montserrat.
En l’acte oficial de presentació, la presidenta de la
Cruyff Foundation i filla de Johan Cruyff, Susila, ha agraït el gest al jugador egarenc. “El meu pare pensava que tots els nens tenen dret a jugar al carrer. Avui no es pot. És per això que creem aquests espais públics i segurs, oberts a tothom”.
Es tracta del segon Cruyff Court que hi ha a la ciutat. El primer es va inaugurar l’any
2014 al barri de Can Tusell, apadrinat pel també terrassenc Xavi Hernández. “Aquell camp ha transformat la vida de milers de nens i nenes del barri. Ara ja en tenim dos. A veure si ben aviat podem inaugurar el tercer”, ha assenyalat l’alcalde Jordi Ballart. Hi ha 47 d’aquests camps a tot l’Estat Espanyol i 337 repartits per tot el món, en una vintena de països.
Un Dani Olmo feliç i distès i afable ha compartit uns minuts amb els nens, duent a terme llançaments de penals. Ha aprofitat també per parlar de la seva situació del Barça. “Em trobo molt bé. Estic recuperat del tot. Encara tinc molt marge de millora. Tenim partits molt importants abans de Nadal. Tenim un gran equip i estem preparats per a tot el que ens ve.
L’objectiu és guanyar-ho tot”.
El futbolista terrassenc, dirigint-se a la concurrència
Alberto Tallón
Una lliga “complicada”
Dani Olmo ha assegurat que “aquesta lliga serà molt complicada. Hi ha molts partits. Hem demostrat que estem en una molt bona dinàmica. Hem guanyat dues lligues consecutives, però el més difícil sempre és repetir-ho”. Pel que fa a l’absència per sanció de Fermín, va dir: “És una baixa important, però tenim altres jugadors per jugar en aquesta posició, com jo mateix”.
Ha parlat fins i tot de les eleccions, per bé que no ha revelat si votaria: “Vivim aquí i estem al cas de tot. Cadascú té la seva opinió i és lliure d’expressar-se”.
Pel que fa als rumors d’un suposat interès del
Bayern de Munic, l’egarenc s'ha tornat a mostrar taxatiu: “Soc on vull ser. El meu somni és guanyar títols amb el Barça. Ho estic fent i vull continuar. Vull tornar al Barça al lloc que es mereix a nivell europeu”.