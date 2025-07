Joves europeus es reuneixen a Terrassa per repensar el futur del tèxtil: "Vull fer moda que no contamini"

Quan entrem a l’aula l’ambient és viu. Joves d’arreu d’Europa conversen en anglès, intercanvien idees, consulten al portàtil materials sostenibles i dibuixen prototips en llibretes. Maletes, jaquetes de moto, tèxtils reutilitzables... Tot és objecte de debat. L’objectiu? Repensar productes tèxtils convencionals des d’una òptica sostenible.

Aquesta escena forma part d’una trobada internacional d’estudiants del sector tèxtil a l'Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), en el marc del projecte europeu Fashion Earth Alliance. Aquest projecte està coordinat per l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

La iniciativa, finançada pel programa Erasmus+, vol formar i conscienciar futurs professionals sobre els grans reptes ambientals de la indústria tèxtil.

José Antonio Tornero, promotor de recerca a l'INTEXTER i responsable del projecte a la UPC, remarca que "el tèxtil és un sector molt poc sostenible" i que, per això, cal dotar l’alumnat d’una visió crítica i transversal. "Aquesta estada reuneix 60 estudiants i professionals de tota Europa per oferir-los formació i visibilitat sobre la problemàtica, perquè ho puguin aplicar a la seva vida professional actual i futura", explica.

Tornero destaca que s’han fet visites a empreses del sector, activitats formatives i també una hackató, que considera el moment estrella: "Han de repensar productes tèxtils convencionals i fer-ne propostes perquè siguin més reciclables, reutilitzables i amb menys impacte ambiental".

En una hackató, els participants, de perfils diversos, aborden problemes o reptes en equips. Dissenys sostenibles sense oblidar-se de l'originalitat i la creativitat que també se'ls hi puntuarà.

Bosses i una jaqueta de moto pel futur

L’olotina Júlia González, de 20 anys i estudiant d’enginyeria tèxtil a Terrassa, és una de les participants. "Ens han fet moltes xerrades per conscienciar-nos que cal un canvi al sector, un futur del tèxtil més just i verd. El nostre grup està redissenyant una maleta amb materials sostenibles, debatent cada detall del projecte", explica. A més de les eines pràctiques, destaca la diversitat del programa: "Hi ha estudiants de Romania, Bulgària, Grècia, Alemanya i Suècia, i de disciplines molt diferents. Estic descobrint molts materials que desconeixia, crec que ells són més conscients de tot això de la sostenibilitat, està sent molt interessant".

Anastasis Kalaitzoglou, de 21 anys i graduat en disseny de moda a Grècia, també valora molt positivament l’experiència: "Venim de llocs i estudis molt diferents, amb punts de vista diversos, però compartim el mateix objectiu. Això fa que sigui únic. M’ha obert la ment sobre com incorporar la sostenibilitat al meu treball, vull fer moda que no contamini". El seu grup ha treballat en una solució per a una jaqueta de moto, "que volem fer més respectuosa amb el medi ambient i produïda de manera més sostenible".

Sobre la taula, fulls i post-its amb idees per dissenyar una jaqueta sostenible, reciclable, resistent i protegida, combinant materials reciclats, upcycling i tints naturals, tot mantenint lleugeresa i ventilació per garantir seguretat i confort.

Marie Fest, una estudiant de 21 anys procedent de prop de Colònia (Alemanya), també destaca l’intercanvi com una oportunitat única: “He conegut molta gent, no només aquí, també a les visites a empreses i grans marques. Ha estat molt interessant parlar amb professionals del sector i aprendre de la seva experiència”. Estudiant de gestió de moda, explica escriurà un assaig sobre el tema abans de graduar-se. "Venir aquí, conèixer aquesta gent… vaig haver de dir que sí", rebla.

"No és només parlar de moda, sinó veure com es viu i es vesteix en altres ciutats. És un canvi gran quan ho comparteixes amb gent tan diversa", afegeix.

L'aula amb els grups de treball

UPC

Durant la setmana, els estudiants han assistit a xerrades i han visitat empreses com Roba Amiga per entendre millor el cicle de vida dels tèxtils. José Antonio Tornero remarca que "és clau que els futurs professionals tinguin una visió completa del procés perquè puguin dissenyar productes realment reutilitzables i reciclables".

L’estada es clourà amb la presentació de les propostes desenvolupades durant la setmana. A l’octubre, el projecte continuarà amb una nova trobada a Rabeneck, Alemanya.