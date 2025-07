L’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, organitzadora de l’esdeveniment, va anunciar de forma oficial quina serà la samarreta de l’onzena edició de la Cursa Fanny Sallés - Cursa de les Dones, que està programada per al pròxim dia 5 d’octubre, a partir de les 9.30 hores. En aquesta ocasió, i a diferència del color que tenia aquesta peça de roba en anteriors edicions, rosa, lila o ataronjada, serà completament groga.

Les inscripcions per apuntar-se a aquesta cursa ja estan obertes i tenen un preu de 14 euros fins al 31 d’agost. El recorregut serà de cinc quilòmetres, amb sortida i arribada Parc dels Catalans. El tancament de les inscripcions, amb dorsal amb nom, seran fins al 2 d’octubre a les 23.59 hores, si bé, es podran fer a la fira de la cursa el mateix dia, però amb un dorsal sense nom. La Fundació Oncolliga rebrà una part de les inscripcions de la cursa com a donatiu per a l’entitat.

La Cursa de les Dones porta el nom de Fanny Sallés, periodista egarenca de llarga trajectòria que va morir l’any 2022. Sallés era l’encarregada del departament de comunicació de l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa i estava vinculada a aquesta entitat des dels seus inicis.