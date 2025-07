El San Cristóbal ja ha començat a rodar

El San Cristóbal ha posat el punt final a les vacances i ja ha començat a treballar per tal de preparar la temporada 2025-2026. L’equip que, per tercer any entrenarà el tècnic terrassenc Cristian García va iniciar el dilluns la primera de les sessions d’entrenament que durà a terme aquest estiu fins al debut, previst per al cap de setmana del 6 i 7 de setembre, en el camp de l’Hospitalet, el rival també de la darrera jornada de la passada lliga. El conjunt parroquial, que va haver d’esperar a l’ascens del Girona “B” a Segona Federació per confirmar la seva permanència, encara enguany la seva vuitena temporada consecutiva a la Tercera Federació, una fita realment històrica per a aquesta modesta entitat egarenca.

En aquesta primera trobada de la plantilla no van participar dos jugadors que ja formaven part de la plantilla la passada temporada, com és el cas dels defenses Ricki Calamardo i l’andorrà Max Llovera, i tampoc hi va ser present un dels nous, el lateral dret Salva Torreño. Tots tres, encara de vacances, tenien permís del tècnic del club parroquial.

A l’entrenament van participar tres jugadors que han acabat la seva etapa juvenil al San Cristóbal. Es tracta del centrecampista Nil Abellán, el lateral esquerre Erik Álvarez i l’extrem esquerre Xavi Salvador. També va participar Ayoub Koubaa, format a les categories inferiors i que la passada campanya va formar part de la plantilla del primer equip. Tot i que encara té el seu compromís en vigor amb el San Cristóbal, no s’ha fet oficial si continuarà aquesta temporada formant part de la plantilla.