El nedador calellenc Isak Fernández ha anunciat que formarà part de l'equip del Club Natació Terrassa la pròxima temporada i deixa el Club Natació Calella després d’una temporada molt exitosa, amb quatre medalles al Campionat d’Espanya Júnior, tres d'or i una de bronze, i tres més al Campionat d’Europa Júnior. La jove promesa de la natació competirà amb el club egarenc i s’entrenarà a la Blume, el centre d’alt rendiment situat a Madrid.

Fernández ha declarat al programa La Banqueta de Ràdio Calella Televisió que "aniré pel Club Natació Terrassa i lluitaré per aconseguir la Copa d’Espanya de Clubs, que crec que és l’objectiu, almenys el meu principal. Estan fent un equip molt potent i han apostat molt fort per mi. Marxaré a Madrid, a la Blume, on hi ha un entrenador bastant específic per als nedadors de papallona, i aniré a entrenar al costat de l’actual rècord d’Espanya dels 200 papallona".