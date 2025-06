Jaime Barrero, un centrecampista per al Terrassa FC

El Terrassa FC ha fet oficial el vuitè fitxatge de cara a la temporada 2025-2026. I tal com ja s'havia apuntat des de diversos canals, es tracta del centrecampista Jaime Barrero, de 29 anys, i que la passada temporada va jugar a l'Utebo, equip del grup 2 de la Segona Federació, que va caure contra el Talavera en el “play-off” per pujar a la Primera Federació. El jugador nascut a Almudévar (Osca), ha passat, entre altres, per equips com l’Alavés “B”, el Sariñena, el Teruel, l’Ibiza o el Badalona Futur, ara Maresme. La temporada passada va disputar 33 partits i va marcar 4 gols.



Amb aquest reforç, la plantilla que dirigirà el tècnic aragonès Víctor Bravo té, de moment, 17 jugadors: els porters Marcos i Iván Biarge, els defenses Borja López, Sem Dirks, Jon Larrauri, Iker Reche, Álvaro Martín i Mario Domingo, els migcampistes Gil Muntadas, Jaime Barrero i Ruymán Arteaga, els extrems Joel Castillo "Casti", Joaco Peñalver i Alberto Guti i els davanters Aythami Perera, Quinten Van den Heerik i Tom Boere.