Premien la restauració del pont de Sant Pere de Terrassa

Els Premis Catalunya Construcció 2025, impulsats pel Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb), han reconegut la restauració d'una infraestructura de Terrassa datada del segle XVII amb un dels seus guardons. L'equip tècnic encarregat del projecte executiu de rehabilitació del pont de Sant Pere ha guanyat el Premi a la Rehabilitació en l'àmbit de la rehabilitació patrimonial "per l’excel·lència en la conservació i posada en valor del patrimoni històric mitjançant una actuació respectuosa, precisa i tècnicament rigorosa".

El monument va ser sotmès l'any passat a un reforç estructural en un procés de rehabilitació de gran envergadura. El pressupost, d’1.240.418 euros, incloïa tant la restauració del viaducte com la consolidació estructural del mur de contenció i el talús. Va ser una una obra d’implicació coral, “molt participada” per serveis municipals, l’empresa adjudicatària (Rècop) i fins i tot arquitectes especializats en aquestes estructures, i en el pont de Sant Pere en particular, que hi van aportar assessorament puntual.

Des del Cateb destaquen que es tracta d’una "rehabilitació subtil, poc apreciable a primera vista, però que revela una gran cura pels detalls i un coneixement profund del valor patrimonial". L’actuació, "liderada per tècnics municipals i en perfecta harmonia amb la direcció facultativa, exemplifica com des de l’administració local s’impulsen projectes de gran qualitat que preserven el caràcter i la memòria dels espais històrics amb sensibilitat i competència tècnica", diuen.

Formen part de l'equip premiat Anna Busqué Elias, Ramon Vidal Vila, Jordi Torrente Rozas, Jordi Portal Liaño, Albert Casanovas Rancaño, Joan Olona i Casas, Andrea Guerrero Alloza, Elena de la Vega Machado i Jordà Mir de Llano.

Altres projectes distingits

Els Premis Catalunya Construcció 2025, lliurats aquest dijous als Encants de Barcelona, van atorgar també el Premi a la Direcció Integrada de Projecte a la candidatura formada per l'equip tècnic integrat per G3 i ENNE per la nova seu del SEM a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i la Direcció Integrada de Projecte a l'Escola Saint Paul's de Barcelona per la seva gestió de la licitació mentre mantenia classes.

La Direcció de l'Execució de l'Obra ha estat per al despatx d'arquitectes Betarq pel LCI Campus Barcelona, un edifici educatiu de nova planta situat al 22@ de Barcelona, i per al despatx Plaat pel seu projecte CT9, centrat en la transformació de l'antic recinte industrial Braun a Sant Joan Despí (Barcelona).

Quant a la Gestió de l'Obra, la premiada ha estat la Constructora Calaf per l'obra del Vall d'Hebron Institut de Recerca de Barcelona, i la Innovació en la Construcció per a Arquidos Arquitectes, Serom i la Fundació Jesuïtes Educació per restaurar les façanes de l'edifici històric de l'Escola Jesuïtes de Sarrià de Barcelona.

La Casa a la Serra d'Ordal, de Slow Studio, s'ha emportat la Millor Innovació i l'arquitecta Elisabet Suñé ha fet el mateix en Coordinació de Seguretat i Salut per l'execució d'una nau industrial d'ús logístic amb oficines.

El grup que ha rehabilitat el Centre Cívic Gregal de Reus (Tarragona) s'ha edut el Premi a la Rehabilitació en l'àmbit de la rehabilitació funcional, mentre que el que ha dut a terme el disseny de l'habitatge unifamiliar TR80 ha aconseguit el de la rehabilitació energètica.