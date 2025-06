L’Aigua de Mery: la nova beguda que refrescarà la Festa Major

Vermut negre, granissat de llimona i un toc de Viandox per donar-li aquell “què-sé-jo” tan terrassenc. Així es presenta l’Aigua de Mery, la nova beguda de la Festa Major de Terrassa que promet refrescar la gresca i aixecar els ànims. La recepta surt de la Taifa, l’espai autogestionat de cultura popular que tornarà a convertir la plaça de la Torre del Palau en l’epicentre de la festa.

Els artífexs de la beguda són Cesc Castellet i Eutimi Salabert, que s’han proposat crear una icona festiva 100% terrassenca, com ja tenen altres ciutats amb la Pomada de Menorca, la Barreja de la Patum o la Mamadeta tarragonina. “Volíem una beguda distintiva, no excessivament alcohòlica i que arribi a tothom, una beguda popular que puguis fer a casa i que els bars s’hi engresquin”, ha explicat aquest divendres Cesc Castellet en la roda de premsa de la Taifa.

La combinació no deixa indiferent: dolça i refrescant d’entrada, amb el cop de puny final que només pot donar-li unes gotes de Viandox. “Poca cosa més terrassenca que aquest brevatge francès”, han assenyalat els creadors.

“Sobretot, el vermut és una beguda molt festiva, i el granissat hi afegeix aquest toc refrescant que ajuda a combatre la calor de principis de juliol”, ha recalcat Castellet. Les proporcions de vermut i llimonada són meitat i meitat, però es poden ajustar al gust de cadascú. “Com més avança la nit, més vermut”, ha fet broma. I el nom? El nom ve rodat pel color. “Rumiant, rumiant, què millor que la Mery per donar nom a una beguda d’aquest color”, ha afegit Salabert. De moment, només es podrà tastar a la barra de la Taifa, però s’espera que es converteixi en un clàssic de la festa.

L’espai de cultura popular de la Festa Major de Terrassa fa enguany un pas endavant i suma un dia més de programació: obrirà també dilluns 7 de juliol i, a més, diumenge la festa s’allargarà fins a la matinada.

La prèvia

Des de la comissió de la Taifa, Jaume Maeso ha destacat una altra novetat: “Els grups de cultura popular participarem en la prèvia, una cercavila nocturna festiva el dissabte abans de la Festa Major, el 28 de juny”. L’activitat començarà amb un pregó “molt crític, amb molta rauxa” a la Torre del Palau, seguirà amb balls festius i una passada pels carrers del centre històric fins al Raval de Montserrat.

"Ara per ara som set o vuit grups; com que és la primera edició, alguns ja tenien compromisos fora”, ha dit Maeso. “Ho fem com un aperitiu com es fa en altres festes arreu del país”, ha afegit.

Cultura popular i música

Divendres 4, la Taifa s’estrenarà amb el concert de l’Aula de Música Popular (18.30 hores) i el Pregó Autèntic a càrrec de Mingo Ferran (19 hores). Dissabte 5 hi haurà les tradicionals matinades, un taller i vermut glosat amb Terrassa Glosa, dinar popular amb el grup Espurnetes i sobretaula amb Josep Maria Cantimplora. A la tarda, després de la cercavila, tindrà lloc la Mostra de Cultura Popular i la plantada d’imatgeria. Diumenge 6 s’oferirà esmorzar popular als grups de la Sortida d’Ofici. A la tarda, taller de ball folk amb Treure Ball. Dilluns 7, es farà vermut musical amb Sons Blaus, el Ball del Serrallonga i el lliurament del premi geganters.

Com a actuacions musicals destacades dissabte en aquest espai hi haurà Gessamí (21.14 hores), Julien, exconcursant d’“Eufòria” (22.30 hores) i El Ros (a les 00.15 hores). Divendres actuaran dos grups grallers a partir de les 23 hores. I diumenge serà el dia dedicat a ball folk amb la Portàtil. Cada nit hi haurà punxadiscs per acabar la festa.

Amb propostes per a tothom, concerts i tallers, l’espai de la cultura popular, ja consolidat arriba a la tercera edició, i vol continuar creixent i, és clar, refrescar tothom amb l’Aigua de Mery.