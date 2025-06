Nou paviment per al pavelló de Can Jofresa

L’Ajuntament acaba d'adjudicar les obres de col·locació del paviment tècnic esportiu del pavelló municipal de Can Jofresa. Els treballs es desenvoluparan aquest estiu, entre els mesos de juliol i agost, just quan s’acabin els campus d’estius. Estarà llest per a l’inici de les diferents competicions esportives, al mes de setembre.

El pressupost base de l’obra era de 111.570 euros, però finalment s’ha adjudicat per 79.497 euros a TP-Sport Talleres Palautordera, una empresa de Sant Celoni especialitzada en el disseny, fabricació i instal·lació d’equipaments i instal·lacions esportives. Ha estat l’escollida entre les vuit firmes aspirants. Ofereix un producte 100% reciclable.

El canvi de superfície d’aquesta instal·lació municipal, una de les més utilitzades de la ciutat, ja estava previst, però s’ha hagut d’accelerar. El 29 d’abril de l’any passat, va col·lapsar una part de la coberta del pavelló a causa d’un intens aiguat. Els elements trencats de la coberta van caure sobre el paviment, ocasionant diversos desperfectes. La pista es va reparar parcialment durant les actuacions d’emergència que es van realitzar, però no era del tot adequat per a la pràctica esportiva.

Els treballs d’aquest estiu aniran en la línia d’assegurar que tota la superfície sigui plana, així com de corroborar que no hi queden restes ni d’aigua ni de fongs.

Quart paviment

Des de la construcció del pavelló, l’any 1989, el paviment, sempre sintètic, s’ha canviat ja en tres ocasions. L’original, que va durar molts anys, era de color verd, mentre que l’actual imitava el parquet. Aquesta serà la quarta vegada que es canvia. El primer que es farà serà desmuntar les tres capes de paviments existents. Es tracta de la part més complexa. A continuació es netejarà l’espai i es prepararà la superfície per a instal·lar-hi el nou paviment.

Es col·locarà un paviment de PVC (polivinil de clorur) plastificat de 6,7 mil·límetres de gruix de la marca Graboflex, amb càrregues minerals, estabilitzants i pigments. La capa superficial és de gravat mecànic, altament resistent al desgast i la brutícia. La base serà d’escuma de PVC de cèl·lules tancades, de 5,4 mil·límetres de gruix. La superfície a pavimentar és de 2.332 metres quadrats.

S’hi marcaran pistes de bàsquet i handbol, així com tres pistes transversals de futbol sala, bàsquet i voleibol.