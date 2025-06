La selecció femenina tanca la Pro League

En la temporada del seu retorn a la Pro League femenina, la selecció espanyola està quallant una excel·lent competició. Aquest cap de setmana, el combinat que prepara el gallec Carlos García Cuenca s’acomiadarà de la competició a la capital britànica, Londres. Dissabte a les 14 i diumenge a les 13 hores, les espanyoles s’enfrontaran a Anglaterra.

Les cinc terrassenques convocades són la portera Clara Pérez i Sofía Rogoski (Atlètic); Estel Petchamé (CD Terrassa); Marta Segú (Polo); i Clara Badia (Mannheimer).

La selecció anglesa no travessa pel seu millor moment. Ocupa la penúltima posició a la classificació amb només vuit punts en els 12 partits disputats. Les espanyoles, per la seva banda, són cinquenes. Acumulen 17 punts en els 14 partits que han disputat fins ara. Espanya està empatada amb Austràlia, que ha jugat també 14 partits i ocupa la quarta posició. Ja fora de l’abast de les espanyoles hi ha els tres primers classificats: Països Baixos, virtual campiona, l'Argentina i Bèlgica.

Per la seva banda, el combinat masculí que prepara l’argentí Max Caldas continua a Anvers, on aquest cap de setmana disputarà la tretzena i la catorzena jornada contra la selecció irlandesa. Als de Caldas, els quedaran encara dos partits per disputar d’aquesta Pro League masculina. Serà el cap de setmana vinent, contra Alemanya a Berlín.

L’equip masculí és sisè

Quan queden encara quatre partits per tancar la competició masculina, el combinat que prepara Max Caldas ocupa la sisena posició. Té els mateixos 18 punts que Alemanya (cinquena) i Anglaterra (setena) en els 12 partits que ha disputat fins ara.

Els nou jugadors terrassencs convocats per a aquesta penúltima cita són: Jordi Bonastre, Pepe Cunill i Pol Cabré-Verdiell (Atlètic); Bruno Ávila (Club Egara); Edu de Ignacio-Simó (CD Terrassa); Marc Vizcaino (Den Bosch); Marc Recasens (Rotterdam); Gerard Clapés (Oranje Rood); i Marc Miralles (Bloemendaal).

A 48 dies de l'estrena de l'Europeu

Els combinats espanyols continuen amb la seva preparació de cara al Campionat d’Europa, que es disputarà del 8 al 17 d’agost a la ciutat alemanya de Mönchengladbach. Queden 48 dies per a l’inici de la gran competició internacional de l’estiu, un Europeu que serà classificatori per al Mundial. La màxima cita mundialista es disputarà a Amstelveen (Països Baixos) i Wavre (Bèlgica) del 14 al 30 d’agost del 2026.