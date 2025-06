Un Sant Joan lluminós, colorit... i menys sorollós!

S’acosta Sant Joan, i ens trobem immersos en temps de visitar casetes i punts de venda de pirotècnia per adquirir els reis de la nit més curta de l’any: els petards. La campanya d’enguany, com sol ser-ho en els darrers anys, té cada vegada més en compte les persones amb hipersensibilitat auditiva, persones que pateixin cardiopaties, i animals de companyia, entre d’altres.

De fet, això es reflecteix a les vendes, on es comença a veure predomini de la pirotècnia lluminosa i de color, en detriment dels petards més sorollosos. “Ara tenim una sèrie de fonts i de bateries que són un espectacle. Preu per preu, compares amb els trons que només fan “pum!”, i les altres veus que fan un assortit de colors i, fins i tot, algun tro, i... Guanya el color de llarg”, explica en Gaspar Prat, responsable de la botiga Petards Sant Jordi, a la carretera de Montcada.

De fet, aquest establiment té un punt de venda més endavant, amb una caseta al Segle XXI, on confirmen que la venda de trons és baixa. La font que està tenint més èxit és la Victòria, un espectacle multicolor de xiulets, espurnes i espetecs. Tot i això, la pirotècnia més venuda és un clàssic de cada any: les bombetes, els petards inicials per als més menuts.

“És repeteix molt la història de cada any -explica en Marc Albinyana, de la Caseta Groga a la plaça Pablo Neruda-. Els més petits busquen les bombetes de tota la vida, alguna cosa més per passar el temps. I una vegada la gent es fa més gran, o les famílies en general, busquen més alguna cosa més de color. Hi ha més fonts, més coets que es veuen espectaculars al cel”.

Alguns compradors, com la Marta Ramiro, van en la línia de comprar “bengales i fonts, perquè és el més maco de veure. Els petards ja els sento de l’altra gent, i ja en tinc suficient”. Similar pensa en Cesc, ja que “busco més color, més espectacle... I evidentment, els nens busquen més soroll i més xivarri. Però jo, que al final sóc el que compra, busco més show”.

Altres usuaris, com en Jordi Casas, són clàssics, perquè “el Sant Joan és tradició, són petards i és família”. Així ho reflectia una gran caixa que havia portat buida amb el seu fill a la botiga Petards Sant Jordi, i en va sortir plena fins a dalt!

Recomanacions

L’Ajuntament informa que a l’hora de comprar petards, cal tenir en compte les categories en les quals es classifiquen en funció de l’edat de la persona usuària i la potència de l’explosiu, i cal respectar les normes d’utilització que especifiqui cada tipus de pirotècnia. Recomana no guardar petards a les butxaques, no llençar coets amb les mans, no fer focs d’artifici a menys de 500 metres del bosc ni en zones amb risc d’incendi, i no ficar petards dins d’ampolles o maons, entre d’altres.

22 punts de venda de pirotècnia

L’Ajuntament ha autoritzat enguany 22 punts de venda de petards. D’aquests, un total de 8 són establiments i comerços que tenen permís municipal per comercialitzar productes pirotècnics i que es troben ubicats a:

∙ Carrer de Watt, 150

∙ Carrer del Doctor Cistaré, 10

∙ Carrer de la Mare de Déu dels Socors, 5

∙ Carrer d’Alexandre Galí, 77

∙ Carrer del Doctor Calsina, 266

∙ Carrer de Mira-sol, 16

∙ Carretera de Montcada, 202

∙ Carretera de Montcada, 378

Els 14 punts restants són instal·lacions temporals que s’instal·len a la via pública amb motiu de la revetlla, i que estan situats a les següents ubicacions:

∙ Avinguda del Vallès amb carrer de França

∙ Avinguda del Vallès amb carrer d’Extremadura

∙ Avinguda de Can Jofresa amb carrer de Badalona

∙ Avinguda de les Glòries Catalanes amb plaça de Pablo Neruda ∙ Carrer d’Icària amb Sicília

∙ Carretera de castellar amb carrer de Balaguer

∙ Plaça de les Nacions Unides amb avinguda Béjar

∙ Plaça de la Terrassa Industrial

∙ Plaça de la Tecnologia

∙ Passeig 22 de juliol, a l’alçada del numero 356

∙ Passeig 22 de juliol amb carrer de l’Arquitecte Puig i Cadafalch ∙ Passeig 22 de juliol amb carrer del Mont Perdut

∙ Rambla d’Ègara, a l’alçada del número 1

∙ Rambla Francesc Macià amb avinguda del Vallès