“L’assetjament deixa ferides invisibles. No es veuen, però hi són”

En Max va arribar a la manada un pèl capcot, trist, sense tenir clar quin havia de ser el seu lloc dins del grup. Els altres gossos, avesats de feia temps a treballar com a gossos policia, li van deixar el seu espai. Al cap d’uns dies, el líder, que no era ni el més fort ni el més ràpid ni el més gran, sinó el més assenyat, se li va atansar i es va interessar per ell. Se’n va fer amic i el va presentar a la resta de companys. Així va ser com en Max es va integrar en el grup de manera definitiva.

Pot semblar un conte, però no ho és. És una de les històries que l’agent de policia sabadellenc Paco Cancela va compartir amb un grup de jugadors i jugadores de futbol base del Terrassa Futbol Club durant la jornada contra l’assetjament esportiu “Un gos no jutja. Ensenya” organitzada per l’Associació Infanto-juvenil Raquel Cirera aquest dimarts al vespre a l’Estadi Olímpic de Terrassa.

Cancela va compartir una hora llarga amb els nois, els seus entrenadors i alguns pares i mares. L’objectiu era presentar-los el comportament de diferents gossos i extreure’n aprenentatges.

A través de la seva actuació, els joves van aprendre com comportar-se, com gestionar les seves emocions, com resoldre els problemes que se’ls presenten i especialment com aprendre a conviure entre ells sobre la base del respecte i la confiança mutus.

Paco Cancela va recrear amb l’ajuda de tres gossos situacions d’assetjament: “A través dels gossos, podem detectar les emocions més bàsiques i els nens les poden entendre i interactuar. El missatge arriba amb molta claredat als nens”. Els tres gossos eren experts en el treball policial, en casos de tràfic de drogues. Es tracta de l’Oreo, un “border collie” de 9 anys; el DKI, un pastor belga “malinois”; i el Sultán, un enorme mastí espanyol de 18 mesos. Van deixar els futbolistes bocabadats amb la seva habilitat per detectar emocions com la tristor o la por. Al tram final, es va simular una agressió i DKI va acabar mossegant un dels monitors, degudament protegit. “Les ferides no es veuen, però hi són. El mateix passa amb l’assetjament, que deixa ferides invisibles”, va sentenciar el policia.

La presidenta de l’associació, Raquel Cirera, explicava: “L’assetjament en el marc de l’esport segueix la mateixa dinàmica de l’escolar, però en un entorn diferent. És difícil que un pare entri a l’aula i es posi a cridar. Als camps de futbol ho veiem sovint. Comença per l’assetjament verbal i si no s’atura a temps pot arribar a l’assetjament físic”. Prepara una aplicació anomenada “Involucra’t”, a través de la qual els menors podran demanar ajuda de manera anònima si són víctimes d’un assetjament.

“Cal aturar les actituds negatives”

Adriana Espinosa, tutora de tercer de primària de l`escola Joaquima Vedruna



L’Associació Infanto-juvenil Raquel Cirera va dur a terme aquest mes la mateixa activitat amb els dos grups de tercer de primària de l’escola Joaquima Vedruna. Una de les tutores, Adriana Espinosa, valora molt positivament la xerrada. “Ens van aportar un missatge molt inspirador de com ens hem de comportar a l’escola. Van explicar als nens i nenes com s’han de comportar i com no a través de les experiències i el comportament dels animals, en aquest cas dels gossos”. Sosté Espinosa que no han detectat casos greus d’assetjament, però alerta que “cal aturar les actituds negatives”.