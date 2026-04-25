La Grama, un rival exigent per al San Cristóbal

Publicat el 25 d’abril de 2026 a les 17:12
Actualitzat el 25 d’abril de 2026 a les 18:59

El San Cristóbal afronta l’antepenúltima jornada de lliga visitant la FE Grama, sisè classificat amb 45 punts, a dos de les places de “play-off” d’ascens.

El partit començarà diumenge a les 11.45 hores. Els de Cristian García, que perden per sanció a Paul i Guillem i recuperen a Adrià Alsina, necessiten sumar per fugir de les posicions de descens directes, que ara té a cinc punts. “Partit complicat amb un equip que busca el ‘play-off’ i on buscarem sumar els tres punts per segellar la permanència”, va manifestar el tècnic.

D’altra banda, el club va anunciar la baixa del defensa Àlex Otero, que marxa al Martinenc, i la lesió de llarga durada del defensa Raúl Ferrer, que serà intervingut.

