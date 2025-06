La italiana Sara Cordovani, nova incorporació del CN Terrassa

Sara Cordovani, jugadora internacional italiana de 24 anys, jugarà al CN Terrassa que entrenarà el tècnic Xavi Pérez la temporada 2025-2026. Nascuda a Prato, l'any 2001, el nou reforç del conjunt egarenc arriba procedent del Pallanuoto Trieste, equip de la Serie A1 italiana, on ha tingut una trajectòria ascendent i consolidada com a centre de referència. Internacional amb la selecció italiana, ha estat present en convocatòries de gran prestigi com els Europeus d’Eindhoven 2024, la World Cup 2025 i les Universíades 2023, on va aconseguir la medalla d’argent amb la selecció universitària.