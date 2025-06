Educació confirma un grup més d'I3 a Roc Alabern i un de 1r d'ESO a l'IE Feixes

El Departament d’Educació i Formació Professional ha publicat avui l’oferta final de places dels ensenyaments obligatoris per al curs 2025-2026, difonent les llistes d’alumnes admesos a cada centre i les llistes d’espera. Un cop tancada la fase de planificació de l’oferta educativa, els centres públics terrassencs oferiran un grup més a I3 i un a primer d'ESO, respecte de l’oferta inicial anunciada el passat mes de març.

El primer és el ja conegut i fet públic per l'Ajuntament de Terrassa, amb l'Escola Roc Alabern, on finalment hi haurà dues línies d'I3, obeïnt l'ajustament de places a la zona 1 de la ciutat. D'altra banda, el grup de primer d'ESO que s'afegeix és el de l'Institut Escola Feixes, un grup singular també confirmat per l'OME i Inspecció a Consell Escolar Municipal del passat mes de maig. A aquests dos grups, se li afegeix un nou increment en un curs intermig, a 5è de primària, concretament, a l’Institut Escola Pere Viver.

Així doncs, l’oferta final de places dels ensenyaments obligatoris per al curs 2025-2026 a Terrassa queda amb la pèrdua d’una línia d’I3 i 6 línies de 1r ESO a l’escola pública.