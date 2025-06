Nous tendals a places de Terrassa després que no funcionés a Sant Pere

Terrassa provarà nous models de tendals a places amb zones de joc infantil per fer front a la calor, després que el sistema amb ganxos a les façanes, instal·lat l’any passat al carrer de Sant Pere, no donés resultat. “La tipologia d’ancoratges en façanes amb l’arrebossat en mal estat és un problema”, s'ha reconegut aquest dilluns durant la comissió municipal de Territori i Habitatge, arran d’una pregunta del regidor socialista Marc Armengol.

Els tendals al carrer de Sant Pere no es tornaran a repetir. El 2024 se’n van col·locar dos, un a l’altura del carrer Cardaire i l’altre al de la Palla, i un d’ells va caure la mateixa setmana, obligant a mobilitzar-se els serveis municipals. Mentrestant, la renovació dels tendals a la Torre del Palau està a punt de completar-se, els pals encara estan nus, i “s’està treballant en la instal·lació de nous tendals a la plaça de l’Apotecari i la plaça de la Cooperativa, entre altres espais”, s'ha informat durant la sessió. També se n’ha instal·lat a la zona de petanca del parc de Sant Jordi de la ciutat.

“Es tracta d’anar provant diferents models i sistemes segons l’ús i la ubicació: quins funcionen millor a parcs infantils, a espais com les petanques, etcètera. Ja hem comprovat que, per la tipologia urbana de Terrassa, els tendals com els del carrer de Sant Pere no funcionen, perquè els ancoratges afecten les façanes”, han detallat fonts tècniques a la comissió. Els tendals del carrer de Sant Pere, fets de tela ignífuga, es van ubicar en aquesta via per l’alta activitat comercial de la zona, però els resultats no van ser positius per la seva inestabilitat.

La proposta formava part d’una prova pilot per generar ombra i confort a l’espai públic durant l’estiu. Ara, l’Ajuntament de Terrassa descarta repetir aquest model i aposta per explorar noves opcions que s’adaptin millor a cada entorn.

Des d’ERC, el regidor Pep Forn ha comentat que des del seu grup defensen que “cal aplicar aquestes actuacions a tots els parcs infantils, amb un pla estructurat que permeti gaudir plenament d’aquests espais”.

Nova ordenança de terrasses

Tant a la comissió de Territori i Habitatge com a la de Transició Ecològica, celebrades aquest dilluns, s'ha posat sobre la taula una problemàtica cada cop més habitual: la presència de coloms a les terrasses de bars i cafeteries, especialment en aquelles que no disposen de personal a l’exterior.

El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha informat que l’Ajuntament està treballant conjuntament amb el Gremi d’Hostaleria per renovar l’ordenança que regula l’ús de l’espai públic per part dels establiments de restauració. Una de les propostes que s’estan estudiant és condicionar l’atorgament o la renovació de les llicències de terrasses a la presència obligatòria de servei de taula, per tal de garantir més control, una millor experiència per als clients i evitar situacions que afavoreixin l’aparició de fauna urbana indesitjada.

Pla Local de Seguretat

D’altra banda, Xavier Cardona també ha anunciat que el 17 de juliol se celebrarà una Junta Local de Seguretat extraordinària per aprovar definitivament el Pla Local de Seguretat, que s’ha coordinat amb la policia i serveis d’emergència, per millorar la seguretat i marcar-ne les estratègies fins a l’any 2028.

No es pot reciclar l’aigua de la piscina

La comissió de Territori i Habitatge ha confirmat que s’ha descartat reutilitzar els 4 milions de litres d’aigua de la piscina de Vallparadís un cop acabi la temporada de bany, tal com havia informat el Diari. La raó és que actualment no hi ha un sistema fàcil per reciclar aquesta aigua, que rep tractaments químics durant l’estiu. “Ara mateix, no és possible, no és viable”, ha assegurat una veu tècnica del consistori. “Pot semblar una situació de malbaratament, però és que ara mateix els sistemes que hi ha per fer-ho són molt complexos”, s'ha afegit. Enguany la piscina es va haver de buidar per reparar fuites al vas, però s’ha recordat que altres anys sí que al menys l’aigua s’ha mantingut d’un any a l’altre. La temporada de bany comença dissabte.