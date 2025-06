L'Atlètic anuncia que Jordi Carrera deixa l'equip femení

Jordi Carrera, després de sis temporades al front de l'equip femení de l'Atlètic, no continuarà, per motius familiars i professionals. El club ho ha fet públic en una nota en que agraeix i reconeix "tot el camí recorregut per un dels entrenadors més importants que ha passat pel nostre club". A més, l'entitat de Can Salas ha assenyalat que, "amb treball incansable, exigència i passió", Carrera ha guiat l’equip fins a dues finals consecutives de la "final four", aconseguint dues merescudes segones posicions que, per a nosaltres, valen or". Però, més enllà dels resultats, "ha sabut transformar l’equip, fer-lo créixer i consolidar-lo dins del club com un autèntic referent", ha manifestat l'Atlètic