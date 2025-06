Mercadona inverteix 1,7 milions d'euros en la reforma del supermercat del carrer de Monturiol

Mercadona segueix renovant els seus establiments a Terrassa. L'empresa valenciana ha reobert aquest dilluns el seu supermercat al número 136 del carrer de Monturiol després de tres mesos tancat per obres de reforma.

La tenda del barri del Torrent d'en Pere Parres s'ha adaptat al model de botiga eficient que la companyia està implantant a tota la cadena. La reforma ha suposat una inversió d’1,7 milions d’euros i durant la fase d’obres han participat 25 proveïdors, que han donat feina a més de 350 persones, expliquen des de la firma. Aquesta botiga té una plantilla de 42 persones.

Des de la companyia assenyalen que el nou model de botiga eficient disposa d’una xarcuteria amb pernil al tall i envasat, un servei de suc de taronja acabat d'esprémer, especialitats de sushi i una secció de forn amb màquina per tallar el pa i pastisseria refrigerada, entre altres novetats.

Així mateix, incorpora la nova secció "A punt per Menjar", que ofereix un total de 35 plats preparats per emportar. "Totes aquestes opcions se serveixen en envasos fabricats amb materials naturals, com la canya de sucre (material compostable), el cartó o el paper", asseguren.

Aquesta nova generació de supermercat eficient disposa d’un disseny totalment renovat respecte al model de botiga anterior, amb nous colors i materials, tant a la façana exterior d'accés com en la distribució de les diferents seccions. "Aposta també per espais amplis i diàfans, i colors càlids en la delimitació dels diferents ambients, així com uns passadissos més amplis i dos models de carretó, molt més ergonòmics i lleugers". ressalta la companyia.

Consum energètic

L'empresa vallesana afirma que pel que fa a l’aspecte mediambiental, s'han pres mesures que permeten reduir fins a un 40% el consum energètic respecte al model de botiga convencional, com ara la millora de l'aïllament tèrmic i acústic amb l’optimització dels materials i el gruix de les parets i els sostres, i nous congeladors horitzontals més eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient. A més, disposa d’un sistema d'il·luminació LED automatitzat que es regula segons les zones i els moments del dia per a una gestió energètica molt més eficient.

Mercadona va començar a implantar el nou model de botiga eficient al Vallès Occidental l’abril del 2017 amb la reforma del supermercat ubicat al carrer Blasco de Garay a la ciutat de Sabadell. Des d'aleshores i fins avui, la companyia ha invertit 114,8 milions d’euros en la reforma de 20 supermercats com el que reobre avui al carrer Monturiol de Terrassa i en l’obertura de set botigues noves.

En total té 36 supermercats al Vallès Occidental, 27 dels quals ja tenen implantat el model de botiga eficient.