Quina és l’estratègia per a unes vacances perfectes en ple 2025?

Arriba l’estiu, arriba la calor, i arriba l’època que molts esperen amb ganes per marxar de Terrassa a unes vacances marcades en vermell al calendari. Són aquells dies pels quals s’ha estalviat de valent durant tot l’any per allunyar-se de la monotonia. També són dies de tenir molt en compte el compte corrent, per veure quin tipus de vacances ens podem permetre, ja que la inflació no perdona. “En general, hi ha una tendència a tenir més estalvi”, explica l’economista terrassenc, Gabriel Izard.“Es gasta menys en partides que abans eren més habituals, com l’equipament de la persona o de la llar, i es destina a restauració, lleure i viatges”, hi afegeix l’economista terrassenca Núria Beltran.

L’augment de preus generalitzat, pot fer pensar que predominen les vacances de proximitat. “Si parlem de vacances familiars, hi haurà molta segona residència, molts viatges més curts i propers”, admet Izard, parlant d’opcions econòmiques. Encara que també ha crescut una tendència oposada: “Han pujat molt els preus nacionals, i comparant amb el que serien destinacions nacionals, europees o de fora, pot sortir a compte anar a fora. No perquè sigui més barat, però sí que pot fer la sensació de «posats a gastar, millor gasto a fora »”, esmenta Claudia Monter, agent de viatges de la companyia terrassenca AIGE Viatges. Una circumstància que es pot donar perquè la gran despesa d’algunes opcions pot ser el desplaçament en sí, tot i que “s’ha democratitzat molt als últims anys la possibilitat de viatjar”, com bé apunta l’economista Beltran. Així, la vida en aquests tipus de països pot arribar a ser molt més barata que si s’opta per destinacions més properes. És una tendència creixent que s’ha popularitzat els darrers temps. “Hi tenen molta influència les xarxes socials. Es tenen molt a mà, es miren cada dia i hi ha gent que t’ensenya molts detalls d’aquestes destinacions, de manera que crida l’atenció”, hi apunta l’agent de viatges.

Sigui com sigui l’opció escollida, segons la mateixa Monter, el que s’acostuma a gastar un terrassenc de vacances, avui dia, voreja els 1.000 euros, de mitjana, tenint en compte el viatge, l’allotjament i despeses durant l’estada.

Nous condicionants

Als darrers temps -fins i tot, dies-, ha sorgit un nou agent per a tenir en compte a l’hora de triar vacances, més enllà de proximitat i preus: la inseguretat. “El no saber què pot passar... Només per l’augment de la repressió als Estats Units, el turisme està baixant. Destinacions com Petra, a l’Orient Mitjà, ves a saber com poden estar...”, alerta l’economista Gabriel Izard. Destinacions històricament turístiques, que poden patir una reducció considerable de visites per les hostilitats properes.

Com s’ho fan els terrassencs?

Carmelo Rodríguez, 56 anys. “No gasto gaire durant l’any”

Carmelo Rodríguez

Alberto Tallón

“Aniré a l’Escala, a la Costa Brava”. En Carmelo és autònom, i no té una estratègia concreta per estalviar per a les vacances, més enllà de “no gasto gaire durant l’any. Compro el que he de comprar i ja”. La de l’Escala és la seva segona residència, i “hi anem la meva dona i jo sols, perquè la canalla ja és gran”. I durant les vacances, totes les despeses incloses, hi acostuma a gastar 1.000 euros per persona.

Anna Comas, 33 anys. “Estic estalviant per un pis”

Anna Comas

Alberto Tallón

“Aniré a la platja, a Blanes”. Massatgista reflexòloga de professió, l’Anna tria sempre Blanes perquè és la segona residència. Aquest any no fa cap viatge perquè “està tot més car, i estic estalviant per un pis”. La paga extra la ajuda en aquestes dates, tot i que no una manera definifa per estalviar perquè “sóc molt espontània, i si m’agafa el rampell, me’n vaig”. Calcula que gastarà uns 300 euros el mes que estigui a Blanes.

Olga Badiella, 62 anys. "La paga extra en ajuda"

Olga Badiella

Alberto Tallón

“Fa molts anys que tenim una caseta llogada a Cantonigrós, a Osona. Muntanya i excursions”. No s’ho fa de cap manera per estalviar: “estic semijubilada, el meu marit treballa i amb la paga extra ens ajuda”. Amb el seu fill vivint a Itàlia, alguns anys aprofiten i el van a veure a l’estiu. Aquest però, no, i pensa que aproximadament es deixarà 1.000 euros en l’estada amb el seu marit.

Laia Agudo, 20 anys, i Nil Garcia, 19 anys. “Intentem no sortir tant”

Laia Agudo i Nil Garcia

Alberto Tallón

Anem a Mallorca, després a l’Escala i finalment, baixarem a Andalusia 10 dies”. Aquest últim, aprofitaran per fer-lo viatge familiar. El Nil és professor de classes particulars i la Laia és coordinadora d’un equip de hockey, i així estalvien. “Intentem no sortir tant per poder viatjar bé a l’estiu, però de tant en tant sortim a sopar”. Calculen que la despesa per aquest estiu és d’uns 400 euros.

Xavier Colomé, 36 anys. “les agafem passat l’estiu”

Xavier Colomé

Alberto Tallón

“Encara no sé què faré a les vacances. Nosaltres som dels que agafem les vacances passat l’estiu, al setembre, per temes de feina”. Normalment, optava per marxar cap a l’estranger, però “ara que tenim gos, busquem més turisme nacional”. Com que viatgen tard, “estalviar ens surt sol. No hi ha cap estratègia específica per a estalviar”. Amb aquestes previsions, el Xavier creu que gasta prop de 500 euros a les vacances.