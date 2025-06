El trasllat del dipòsit d’Egarvia

Sovint les comissions informatives que se celebren abans del ple municipal no donen novetats. Ahir, però, va ser l’excepció. Els que van seguir la de Territori i Habitatge es van assabentar que Egarvia traslladarà el dipòsit de vehicles al polígon de Can Parellada. Ara està situat al carrer de Sant Sebastià, al barri del Segle XX, un lloc fàcil d’accedir-hi si no es disposa de vehicle, perquè se l’han endut. En canvi, el nou dipòsit està ubicat al carrer de Júpiter, un lloc que no té cap transport públic per arribar-hi. De fet, hi havia la línia L10 d’autobús fins que es va reduir el servei fa un any. Era l’única que passava per aquesta zona. Responsables municipals han explicat que la recent modificació de la línia interurbana B-8 (que uneix Rubí i Sant Cugat amb l’Hospital de Terrassa) també permetrà arribar fins a aquest punt. En tot cas, entenem que aquest canvi obeeix a diferents motius, com poden ser l’espai o la logística. Però tot sembla indicar que no s’ha pensat en el ciutadà.