La Mitja Marató, sense atletes africans

Falten 42 dies per a la gran festa de l’atletisme terrassenc i els responsables de la Mitja Marató Internacional de Terrassa treballen ja a bon ritme per aconseguir que la cursa continuï sent tot un èxit. La principal novetat de l’edició del 2026 serà l’absència d’atletes africans, que tradicionalment ocupaven les primeres posicions de la cursa.
El nou mànager de la prova, Isaac Otero, raona així els motius. “Els atletes catalans ens han demanat que la de Terrassa sigui la Mitja on puguin brillar, ja que les curses de Granollers i Barcelona tenen una important participació d’atletes africans. Des de l’organització, hem decidit apostar pels atletes catalans”, comenta.
Sembla ser que aquesta serà la política de la prova a partir d’ara, per bé que Otero assegura que no es descarta fer marxa enrere en els anys vinents. “Dependrà de les condicions que es donin. Els representants ens ho posen cada vegada més complicat”, diu.
Una altra de les novetats és la preparació dels participants. Enguany s’han previst una sèrie de set entrenaments, quatre dels quals els durà a terme l’atleta terrassenc Jaume Leiva, que lluitarà en aquesta edició per la victòria després de diversos anys d’absència. En l’àmbit femení, està confirmada la presència de la barcelonina Cristina Silva i hi ha negociacions amb Meritxell Soler, Carla Gallardo i Gisela Carrión.
A banda d’atletes catalans i espanyols, enguany hi prendran part més de mig miler d’atletes estrangers. Destaca la presència de 200 francesos i 200 suecs, que aprofitaran per fer turisme a Barcelona i disputar la prova.
Isaac Otero, nou home fort
El president de l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, David Otero, ha delegat diverses de les seves funcions en el seu fill Isaac, que s’ha convertit en el nou mànager de la Mitja i desenvolupa les tasques de màrqueting, campanyes i competició.
Per primera vegada, en aquesta 26a Mitja Marató de Terrassa hi haurà una medalla per a tots els participants que l’acabin. Es tracta d’un disseny de la Masia Freixa. El dissabte 31 de gener s’instal·larà un camió-escenari al parc dels Catalans per amenitzar la vetllada amb una jam session. La Santi Centelles, de 5 quilòmetres, arribarà a la vintena edició. S’hi reforçarà la participació d’atletes amb capacitats diverses, que rebran també la seva medalla.
Canvi de recorregut per a l’edició del 2027
La de Terrassa és una Mitja inevitablement costeruda a causa de les característiques orogràfiques de la ciutat. Fa un parell d’anys ja es va modificar el circuit en un intent de suavitzar-lo i fer-lo més amable i assequible. Aquest continua sent el gran maldecap dels organitzadors. Enguany seguirà tot igual, però de cara a l’edició del 2027, s’està treballant ja en canvis significatius que han de fer baixar el desnivell acumulat. Es crearà una comissió d’atletes i es modificarà part del circuit, amb menys cantonades i menys girs del 180%. S’escurçarà també en la mesura del possible el pas per l’avinguda del Vallès i s’intentarà que la part final de la cursa sigui el més ràpida possible.