El CN Terrassa vol repetir el títol del 2016

La piscina de Can Llong de Sabadell serà aquest cap de setmana en l’epicentre de la natació espanyola a nivell de clubs. El CN Terrassa parteix amb l’etiqueta de favorit per millorar els seus dos darrers subcampionats i el fins ara únic títol, assolit l’any 2016 a Madrid. La Copa d’Espanya de clubs de Divisió d’Honor arrencarà divendres a les 17.30 hores. La segona jornada se celebrarà demà a les 10 i a les 17.30 i la tercera diumenge a les 10.
L’equip masculí del CN Terrassa estarà encapçalat a Can Llong pel vigent campió d’Europa dels 200 estils en piscina curta a Lublin, Hugo González. Els 13 nedadors restants son: Alex Ahtiainen, César Castro, Víctor de Pablo, Isak Fernández, Luca Hoek, Biel Martín, Héctor Morales, Oriol Pérez, Miguel Pérez-Godoy, Guillem Ràmia, Alan Smok, Jan Vilaseca i Pedro Ruano.
L’entrenador del CN Terrassa, Raúl Navalón, destaca el bon moment de l’equip. “El camí que hem fet fins aquí ha estat molt bo. Ja al Campionat d’Espanya vam tenir molt bones sensacions amb l’equip. En els entrenaments posteriors, l’equip absolut ha sabut mantenir la intensitat”.
Un ambient ambiciós
“Es respira un ambient ambiciós. Som conscients que no hi cap tasca senzilla, però competirem al màxim”, explica Navalón, que no amaga que surten a guanyar. “El nostre repte és lluitar pel títol, però competirem contra equips tan potents com el Sabadell, el Sant Andreu i el Real Canoe”, assenyala.
L'equip femení, a la Copa d'Espanya de Primera Divisió de Pontevedra
L’equip femení s’ha marcat com a objectiu l’ascens a la màxima categoria a Pontevedra. La principal aposta és la internacional espanyola Estella Llum Tonrath, que estarà acompanyada per Alba Herrero, Paula Juste, Sarah Holgado,Abril Cobo, Queralt Díaz, Aroa Espinosa, Maria Lardeur, Melinda Novoszath, Daniela Osuna, Irene Pera, Martina Quiñonero i Mireia Rizo.
“Tenim un equip femení molt potent. Volem que la temporada vinent, nois i noies competeixin a la Divisió d’Honor”, comenta Navalón.
L’únic títol egarenc data de l’any 2016
La progressió de l’equip masculí de natació del CN Terrassa en les darreres temporades és espectacular. L’equip ha repetit podi en les tres darreres edicions. L’any 2022 es va classificar tercer a casa, el 2023 va acabar subcampió a Barcelona i l’any passat va reeditar el segon lloc a Sabadell. L’únic títol dels egarencs data del 2016 a Madrid, on el Natació va pujar al graó més alt del podi, superant els equips del Sant Andreu i el Real Canoe.