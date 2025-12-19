El San Cristóbal rep la FE Grama, el segon millor com a visitant

En el darrer partit de 2025, el San Cristóbal rebrà a la FE Grama en el municipal de Ca n’Anglada. Es tracta d’un adversari que ha encarat aquesta temporada amb aspiracions d’estar a la part de dalt de la classificació. De moment, el conjunt colomenc és vuitè a la classificació, amb 19 punts, a cinc punts de les places que donen dret a disputar el “play-off” d’ascens. L’encontre, previst per diumenge a les 12 hores, l’arbitrarà el col·legiat Adrià Ballesteros Jurado, de la Delegació de Figueres.
Per a aquest compromís, el tècnic parroquial Cristian García recuperar al defensa Ricki Calamardo, però continuaran de baixa per lesió els defenses Héctor Parrado, Àlex Otero i Raúl Ferrer i el centrecampista Àlex Fernández. El conjunt terrassenc arriba a aquesta cita després d’una sèrie de tres partits consecutius amb un empat en el marcador i no guanya des del passat 9 de novembre, quan es va imposar per 0 a 2 en el camp del Vilassar de Mar. El San Cristóbal, actualment, és desè, amb 17 punts, dos menys que el seu rival de demà i, per tant, un triomf li permetria avançar-lo en la classificació.
Fora de casa
Els números de la FE Grama lluny de casa són excel·lents, ja que no ha perdut cap dels set partits que ha disputat com a visitant, el que el converteix en el segon millor fora de casa, amb un balanç de quatre triomfs i tres empats. En canvi, com a local, l’equip de Santa Coloma encara no coneix el triomf. Cristian García va avisar sobre aquesta circumstància i va assenyalar que “ha fet molt bons números fora de casa” i va afegir que la FE Grama compta “amb una bona plantilla i és un equip que s’ha construït per estar en el “play-off” d’ascens”.
Tot i això, l’entrenador del San Cristóbal confia a trencar la dinàmica d’empats dels darrers encontres i obtenir la victòria. “Volem marxar a l’aturada de Nadal amb un bon resultat”, va manifestar Cristian García. Enguany, només hi haurà una setmana de descans, ja que la competició es reprendrà el cap de setmana del 3 i 4 de gener de 2026 amb la setzena jornada. En aquesta ocasió, al conjunt parroquial li tocarà visitar el camp de l’Europa “B”.