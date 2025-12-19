La Cursa Vicente Ferrer fa sis anys

Per sisè any, Terrassa expressarà la seva solidaritat amb la Fundació Vicente Ferrer. I ho farà corrent o caminant. La Cursa Vicente Ferrer, 1km1vida, impulsada per l’atleta Carme Ballesteros i organitzada pel Consell Escolar del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT) tindrà dos recorreguts, de 5 i 8 quilòmetres, pel parc de Vallparadís, un dels espais més emblemàtics de la ciutat. S’esperen uns 350 participants. Els atletes més experimentats optaran per la prova de 8 quilòmetres, mentre que la resta podran fer els 5 quilòmetres, ja sigui corrent o bé caminant.
La prova de 5 quilòmetres entrarà al Parc de Vallparadís pel carrer de Joan Duch i acabarà al pont del Cementiri Vell, a l’Horta dels Frares, mentre que els participants de la prova de 8 quilòmetres accediran al parc pel carrer de l’Arquitecte Puig i Cadafalch i acabaran al final sud del parc, al carrer de Badalona.
La sortida es donarà diumenge a les 10 hores des de la plaça Vicenç Ferrer i els 15 euros de les inscripcions es destinaran de manera íntegra a projectes educatius i socials de la Fundació Vicente Ferrer, que treballa per intentar millorar la vida de nens i famílies vulnerables del sudest asiàtic. La totalitat dels diners que es recullin es destinaran a aconseguir que 250 nens i nenes d’entre 3 i 6 anys de la Vall de Katmandú, al Nepal, tinguin accés a un centre de preescolar, garantint-los així un entorn segur i saludable per estudiar.
Pili Peña és la padrina
Enguany, la padrina de la cursa serà la waterpolista olímpica Pili Peña, capitana del primer equip de waterpolo del CN Terrassa, que participarà en aquesta jornada esportiva i solidària. La madrilenya prendrà el relleu de la seva companya de selecció, la també terrassenca Paula Leitón.
La prova s’integra dins el projecte +Barris del Consell Esportiu, que promou la celebració d’activitats esportives als diferents districtes de Terrassa per tal de reforçar la cohesió social i apropar la pràctica esportiva a tothom.
Des d’Anantapur fins a Terrassa
La gènesi de la celebració de la Cursa Vicente Ferrer prové de la iniciativa personal de l’atleta egarenca Carme Ballesteros i la seva relació amb la Fundació Vicente Ferrer. Ballesteros ha participat en diverses edicions de l’Ultramarató d’Anantapur, una prova que se celebra anualment en aquesta ciutat índia a benefici de la fundació creada fa 55 anys amb l’objectiu d’assegurar el benestar infantil a la zona.