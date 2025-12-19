Terrassa manté la bonificació del 20% als busos i actualitza els preus dels pàrquings públics

El ple municipal de Terrassa ha aprovat, en la sessió ordinària del mes de desembre, la congelació de les tarifes del transport públic urbà per a l'any 2026, així com el manteniment dels actuals trams d'ingressos per accedir a la T-Blanca.
Segons ha explicat el regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, aquesta mesura té com a objectiu principal facilitar l'ús del transport col·lectiu i protegir l'economia de les famílies. Tanmateix, la decisió final sobre els preus queda subjecta a l'actuació de l'administració central: "El nostre compromís és que, si el govern aprova mantenir el 20% en la bonificació del transport públic, l'Ajuntament mantindrà també el seu 20%, tal com ha estat el segon semestre del 2025, amb l'objectiu de continuar promocionat l'úls del transport públic urbà i la mobilitat sostenible", ha detallat Cardona.
Així, un cop entri en vigor la bonificació estatal, des de l'Ajuntament es prepararà un decret per aplicar també un 20% de bonificació a la tarifa, assumida per l'ens local, que permetrà que els usuaris continuïn gaudint d'un descompte total del 40% en els seus desplaçaments. Amb aquest esquema de finançament compartit, els títols de transport mantindran els preus actuals, de manera que la targeta T-25 es quedarà en els 10,85 euros.
Pel que fa a la T-Blanca, el cost de la qual ve determinat segons el nivell de renda, serà de 5 euros per a les persones amb ingressos fins a 9.341,92 euros, 10 euros amb ingressos de fins a 12.144,50 euros, 15 euros amb ingressos fins a 14.947,07 euros i 20 euros per a ingressos fins a 16.815,46.
D'altra banda, el ple també ha donat llum verda a l'actualització de les tarifes dels aparcaments soterrats municipals de cara al 2026. En aquest àmbit, els preus s'ajusten de forma automàtica per complir amb els contractes de gestió, els quals estableixen que "aquestes tarifes es revisen anualment en funció de la variació de l'IPC dels dotze mesos anteriors al moment de la revisió". Aquest ajust es traduirà en increments diferenciats segons el gestor de cada equipament.
Els aparcaments que gestiona l'empresa SABA, que inclouen els de Doctor Robert, la Plaça Vella i el Raval de Montserrat, aplicaran un augment del 3%, xifra basada en la revisió de l'IPC del mes de setembre de 2025. De l'altra, els aparcaments sota la gestió de Vapor Ventalló i Egarvia —situats a zones com l'avinguda de Barcelona, la plaça del Progrés, el Primer de Maig o Lluís Companys— experimentaran un increment del 3,1%, seguint la dada de l'IPC del mes d'octubre.
Finalment, el ple també ha aprovat la proposta d'increment mitjà de les tarifes del servei de taxi, que serà del 2,19%, una xifra inferior a l'increment mitjà màxim autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya, fixat el 2,21%.
Tarificació social
El ple ha aprovat definitivament les ordenances fiscals per al 2026, amb el compromís de revisar la tarifació social durant el primer trimestre. Les famílies del Conservatori havien presentat al·legacions denunciant que l’actual sistema penalitza els trams de renda mitjana.
Tot i desestimar-les, el govern ha assumit un “compromís ferm i signat” per analitzar possibles ajustos, amb un estudi tècnic que es farà amb el suport de la Diputació de Barcelona. La regidora de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas, ha defensat el model actual i ha subratllat que compta amb l’aval de la Síndica de Greuges.
Des del PSC, Javier García ha reiterat el suport a la tarificació social, però advertint que cal corregir desequilibris: “Aquest sistema no pot perjudicar una part de la ciutadania”. El govern es compromet a compartir els resultats de la revisió amb les famílies afectades.
Gestió de l'aigua d'ATL, l'1 de gener
Un dels punts destacats del ple ha estat l’aprovació del traspàs de la gestió de la planta d’Abrera a l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATL), amb l’objectiu de millorar la coordinació del subministrament en alta i garantir l’estabilitat laboral dels treballadors de Taigua.
El regidor del PSC, Javier García, ha reiterat els dubtes del seu grup sobre els costos de l’operació, ja expressats a la comissió d’àrea corresponent. Finalment, els socialistes s’han abstingut, mentre que Vox i PP hi han votat en contra. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de Tot per Terrassa, Junts i ERC.
Nova norma per a benzineres
A més, s'ha aprovat una modificació perquè les noves estacions de servei s'hagin d'instal·lar a un mínim de 25 metres dels habitatges, buscant un millor equilibri entre l'activitat econòmica i el descans i benestar veïnal.