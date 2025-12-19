El líder posa a prova el renascut Terrassa FC

El Terrassa FC tancarà l’any visitant el Poblense, el líder del grup tercer de la Segona Federació. L’objectiu és continuar amb les bones sensacions mostrades en el darrer partit a casa contra l’Atlético Baleares, amb un triomf que apagava la derrota anterior al camp del Reus Reddis, i obtenir un resultat positiu contra un rival que, amb 28 punts, encapçala la classificació.
Joel Rodríguez, que va veure la cinquena targeta groga del primer cicle el passat diumenge, serà baixa, però continuaran de baixa per lesió el defensa Erik Schouten, el centrecampista Ruymán Arteaga, el davanter Joey Sleegers i el polivalent Jon Larrauri. Aythami Perera, com va anunciar el tècnic Oriol Alsina, en principi està previst que viatgi a terres mallorquines i podria gaudir d’alguns minuts.
La victòria del passat diumenge a casa ha quedat aparcada, segons el tècnic Oriol Alsina, que va manifestar sobre l’encontre d'aquest dissabte a les 17 hores. “El bon partit de l’altre dia no ens servirà per puntuar. Ara tenim un altre rival, un altre context, en un camp de gespa de natural, gran també, i una altra forma de jugar”, va declarar.
Sobre el Poblense, l’entrenador del Terrassa FC va dir que es tracta d’un equip “molt compacte, segurament el més intens de la categoria, molt agressiu, que guanyen pel grup, o sigui, no per les individualitats, i que de moment estan líders i amb un partit menys”. Alsina va admetre que, a principi de temporada, ningú apostava perquè el conjunt mallorquí estaria tan amunt de la classificació.
“Ningú els ha regalat res, i saben molt bé el que fan, i haurem de vigilar, perquè sobretot fan molt mal amb centrades laterals i amb transicions ofensives, amb joc directe. El que fan ho tenen molt ben treballat, i és un rival molt complicat”, va detallar. Alsina també va apuntar que només ha encaixat vuit gols fins ara.
Tot i els bons números del conjunt de les Illes Balears, Alsina va assegurar que “nosaltres anem allà a guanyar, com sempre i no ens fa por cap equip. Respectem a tothom, sabem que serà molt difícil, però nosaltres estem bastant bé, i tenim ganes, hem entrenat molt bé tota la setmana, i tenim ganes de competir, i d’anar-nos-en de la millor manera possible a les merescudes vacances de Nadal”.
La baixa de Joaco
Sobre la baixa de Joaco, que ha fitxat pel Badalona, va recordar que va ser el davanter qui va demanar de marxar. “La veritat és que sempre et sap greu perdre algun futbolista, però en aquests moments, els que quedem som els que competirem”. Va fer un repàs a la trajectòria de l’atacant egarenc en el Terrassa FC i va assenyalar que “els números tampoc són importants”.