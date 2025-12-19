Terrassa es queda fora de la primera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat

Terrassa no ha estat seleccionat a la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. La cocapital vallesana no figura en la llista de les 20 localitats seleccionades pel Govern en la primera resolució del nou Pla de Barris i Viles 2025-2029. L'anunci l'ha fet aquest divendres el president Salvador Illa des de Mataró, confirmant que el projecte presentat per Terrassa per al barri de Can Parellada haurà de quedar, de moment, en espera.
El projecte presentat per Terrassa per al barri de Can Parellada proposava 28 actuacions amb un pressupost de 18,7 milions d’euros. La proposta, elaborada amb un procés participatiu i amb el suport de la Diputació de Barcelona, incloïa millores en l’espai públic, la rehabilitació energètica dels habitatges i el reforç del teixit comunitari. L’Ajuntament, encapçalat per Jordi Ballart, confiava en aquesta convocatòria per impulsar la transformació del Districte 7.
L’alcalde ha manifestat aquest divendres que “des de l’equip de govern lamentem haver-nos assabentat pels mitjans de comunicació que el Govern de la Generalitat no ha atorgat les ajudes al projecte presentat per Terrassa, que considerem que oferia un bon equilibri entre els tres àmbits d’actuació, transformació física, ecològica i sociocomunitària, que exigia la convocatòria”. També ha afegit que "confiem que aquesta decisió no respongui en cap cas a criteris polítics, sinó a una valoració estrictament tècnica, basada en paràmetres objectius i equitatius amb la resta de municipis participants".
Tot i que la inversió total per a projectes en ciutats de més de 50.000 habitants pot arribar als 25 milions d'euros (dels quals la Generalitat n'aporta el 50%), la proposta egarenca no ha superat el tall d'aquesta primera remesa, on sí que han entrat ciutats com Manresa, Vic, Mataró o les quatre capitals de demarcació.
63 municipis fora
Terrassa és un dels 63 municipis catalans que s'han quedat fora d'aquesta primera fase. El president Salvador Illa ha remarcat durant la presentació que els projectes no seleccionats són "bons" i que el repartiment s'ha basat en criteris d'equitat territorial i vulnerabilitat objectiva. “Hi ha l’oportunitat d’esmenar alguna cosa si és necessari i formar part del pla, no podem atendre de cop tots els projectes”, ha afegit Illa. En total, els projectes escollits sumen 412 milions d'euros, en aquesta estrena del pla que s'ha vist desbordada per l'alta demanda dels ajuntaments. D’aquests diners, 232,71 els aportarà la Generalitat, mentre que la resta els hauran de complementar els ajuntaments, en major o menor percentatge en funció de la seva dimensió.
Des del consistori egarenc s'havia subratllat la necessitat d'aquest ajut per "reduir les desigualtats" en un barri amb indicadors socioeconòmics per sota de la mitjana catalana. La decepció és palesa, ja que el barri de Can Parellada esperava aquestes inversions per millorar la seva connectivitat i els equipaments envellits.
Segona ronda el primer trimestre de 2026
Malgrat aquest revés, la porta no està tancada definitivament. La Generalitat ja ha anunciat que la segona convocatòria del pla es publicarà durant el primer semestre del 2026. Els municipis que, com Terrassa, han quedat fora ara, podran actualitzar els seus projectes i tornar-los a presentar. També s'hi podran postular municipis per primera vegada.
Ballart ha afirmat que "el consistori manté el seu compromís amb la millora del barri de Can Parellada, ja sigui amb projectes que es consideren estratègics i que s’executaran amb recursos propis, com optant a d’altres convocatòries d’ajudes que puguin plantejar diverses administracions".