La nova escala de David Virgili

El seu fitxatge pel Siroki Brijeg, equip de la Lliga Premier de Bòsnia Hercegovina, representa una nova etapa futbolística. El davanter terrassenc David Virgili, format al futbol català, afrontarà una tercera aventura lluny de casa, després de les seves experiències a Andorra, amb participació en la Champions League inclosa, i Croàcia. El fet d’haver jugat a la lliga d’aquest darrer país, “t’obre moltes portes i et dona possibilitats”, comenta el davanter.
Virgili opina que “si fas les coses bé” també tens molts punts perquè arribin aquestes possibilitats. A més, també ha comptat amb un aliat, el seu company i amic a Andorra, Cristian Orosa, , l’ha ajudat molt. “Vaig veure que era una oportunitat de continuar creixent en una lliga competitiva com aquesta”, afegeix.
Sobre el Siroki Brijeg, el seu nou destí, l’egarenc assenyala que “és un dels clubs més importants de Bòsnia Hercegovina, amb molta història a darrere i és molt competitiu. Té un camp molt bonic i amb una afició que sempre anima i pressiona molt i això un jugador sempre ho agraeix”.
L’objectiu de l’equip ha de ser com el que tenen tots, assenyala, “treballar bé en el dia a dia, competir el màxim a cada partit i, a partir d’aquí, segur que arribaran coses positives”. En l’apartat més particular, David Virgili, el repte és “aportar el màxim possible a l’equip” i ajudar en les funcions dels atacants, és a dir, “amb gols i assistències”. “L’objectiu és millorar cada dia i també és créixer i seguir creixent i ser important per a l’equip i, sobretot, no oblidar-me de gaudir jugant a futbol”, manifesta el futbolista terrassenc.
David Virgili va jugar al juvenil del Terrassa FC i també al primer equip del club terrassista. Després de jugar al Sant Quirze com a cedit i tornar al Terrassa FC, va marxar a Andorra, al Sant Julià, amb qui va guanyar la Copa Constitució i va ser subcampió de la lliga. Posteriorment, va aterrar al Santa Coloma, equip amb el qual va disputar dues eliminatòries de la Champions League, La passada campanya ho va fer a les files del NK Lokomotiva de Croàcia.
Fora de casa
David Virgili, que actualment té 27 anys, sobre la seva primera etapa fora de casa, a Andorra, explica que “va ser clau per a mi, perquè vaig créixer molt com a futbolista i em va permetre tenir aquesta continuïtat, aquesta confiança i vaig poder mostrar el meu nivell”. Va ser una etapa que “la vaig gaudir moltíssim i guardo molt bon record de llavors i, a més, a les competicions europees vam fer història jugant dues eliminatòries”.
De l’experiència al futbol croata, concretament formant part de l’equip del NK Lokomotiva, també té elogis. “Va ser molt positiva en molts aspectes i també vaig créixer molt com a jugador i com a persona”, subratlla. Va haver d’adaptar-se “a un futbol diferent i de molt nivell”. “Tot i la manca de minuts, em quedo amb l’aprenentatge”, va assegurar.
Sobre un possible retorn al futbol català, va dir que “ara estic centrat en aquesta nova etapa i no hi penso, tot i que mai pots descartar res”, va comentar.