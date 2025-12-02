Golejades per 5 a 2 del Vallès i el Rimas

Tres victòries i una derrota va ser el balanç dels representants terrassencs a la penúltima jornada de la primera fase de la lliga de Divisió d’Honor “B” masculina. El Vallès, el Rimas i l’Egara 1935 van guanyar els seus respectius partits, mentre que el Línia 22 va perdre.
Al grup primer, el Vallès es va imposar amb comoditat per 5 a 2 al Madrid Las Rozas. Oriol Campos va signar un “hat-trick” en aquest partit. Va anotar el primer gol al minut 10 en un llançament de penal-córner, però al minut 22, Alonso Gómez va establir l’empat a un gol amb què es va arribar al descans. A la represa, l’equip que entrena Xavi Castillano va deixar el partit resolt amb tres gols consecutius en només tres minuts. Arnau Gutiérrez va fer el 2-1 i dues dianes més d’Oriol Campos van deixar l’electrònic en 4-1 irremuntable. José Rafael Gutiérrez va retallar distàncies i quan faltaven 25 segons, Roger Rovira va establir el 5 a 2.
Per la seva banda, el Línia 22 Stern Motor va perdre per 4 a 2 a Alacant davant del San Vicente, que es va avançar amb dos gols als dos primers minuts i en va fer dos més en els deu finals. Pau Galy va fer dues dianes quan faltaven tres minuts per acabar. El Vallès és segon a quatre punts de distància del líder, Sant Cugat. El Línia 22 cau a la sisena plaça.
Grup segon
Pel que fa al grup segon, l’Egara 1935 va derrotar a domicili el Giner de los Ríos per 1 a 4. Joan Francesc Fernández va situar els d’Albert Massaguer amb un prometedor 0 a 2. Els valencians van retallar distàncies, però Enric Morros i Ton Sanromà van sentenciar.
El Rimas també va guanyar. Per 2 a 5 a Benalmádena. Guillem Cortina i Jan Freijo van fer els dos primers gols visitants, Francesc Roset va fer el tercer abans que els andalusos se situessin 2-3. Amb aquest resultat es va arribar al descans. De nou Roset i Cortina van sentenciar per als del Pla del Bon Aire, que han recuperat el lideratge aprofitant la derrota del Carpesa contra el Pedralbes. El Rimas continua cinquè.
Doble victòria a la lliga femenina
La penúltima jornada de la primera fase de la lliga de Divisió d’Honor “B” femenina va oferir còmodes victòries per als dos representants locals. Al grup primer, el Club Egara es va imposar a casa per 6 a 2 al Xaloc valencià i és tercer amb els mateixos 21 punts que Madrid Las Rozas i Sanse Complutense. Anna Moliné va fer dos dels gols locals. Al grup segon, el Vallès va batre per 1 a 5 a domicili el RGC Covagonga i també és tercer.