Un novembre de “play-off” d’ascens

El Terrassa FC ha tancat un mes de novembre força profitós. En els cinc encontres disputats a aquest tram de la temporada, que coincideixen amb l’arribada del tècnic Oriol Alsina a la banqueta, el conjunt terrassista ha sumat un total de nou punts, després de dues victòries i tres empats. Es tracta d’una xifra que situaria l’equip a places de “play-off” d’ascens en una hipotètica classificació només d’aquest mes que ja ha donat pas al desembre.
El conjunt egarenc estaria situat en places de promoció d’ascens, juntament amb l’Espanyol “B”, que també ha sumat nou punts durant els seus compromisos del passat mes. De moment, amb Alsina com a entrenador, el Terrassa FC no sap què és perdre i ha sumat nou dels quinze punts possibles. Tres equips estarien entre els tres primers classificats, amb deu punts i seria el “goal-average” qui determinaria quin d’ells ocuparia la primera plaça i, per tant, estaria en el lloc d’ascens directe.
Es tracta de Poblense, Atlético Baleares i l’Ibiza Islas Pitiusas, que suposa el cas més curiós, ja que en un mes de competició ha sumat el doble de punts que havia obtingut en els dos anteriors. Els balears ocupen ara la tretzena posició, la que la possibilitat de disputar el “play-out” per evitar el descens i, amb els números que ha aconseguit el novembre, estaria lluitant per optar a l’ascens. El Poblense és l’actual líder en solitari, amb 25 punts mentre que l’Atlético Baleares surt cada temporada amb l’etiqueta de favorit a lluitar per l’ascens a Primera Federació.
Amb els resultats que s’han produït en aquestes cinc jornades del mes de novembre, dos dels equips que ocupen actualment plaça de “play-off” d’ascens, Girona “B” i Reus Reddis, quedarien fora. El filial gironí ha sumat sis punts en aquest període mentre que el conjunt tarragoní n’ha obtingut cinc.
Només dos punts
El pitjor equip del grup del passat mes de novembre és el Barbastro, que només ha sumat dos punts en cinc encontres, fruit de dos empats. L’Atlètic Lleida i l’Andratx el segueixen en aquesta teòrica classificació, amb tres punts, que han sumat de diferent forma. Els lleidatans, per la seva banda, ho van fer guanyant, precisament al conjunt mallorquí, que té tres punts en aquest període gràcies a tres empats.