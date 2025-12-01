La selecció femenina sub-21 s’estrena aquest dimarts a Santiago

Els 14 primers dies de desembre, Santiago de Xile acollirà el Mundial sub-21 femení. La selecció espanyola, subcampiona del darrer Europeu de la categoria, és un dels favorits per a les medalles. El combinat que prepara Alejandro Iglesias s’estrenarà avui a les 22 hores davant d’Escòcia. Integrada en el penúltim dels sis grups de la competició, Espanya jugarà dijous contra Austràlia i dissabte davant del Canadà, sempre a les 22 hores.
Entre les 18 jugadores convocades hi ha quatre terrassenques. Es tracta de Natàlia Vilanova i Sofía Keenan (Club Egara), Lena Alonso (CD Terrassa) i Marta Alcaraz (Júnior). La jugadora de l’Atlètic Mar Sola figura com a una de les dues reserves per cobrir qualsevol contingència durant les dues setmanes de competició.
“Escòcia es presenta com un conjunt molt competitiu. Austràlia és un referent mundial i ha preparat el torneig disputant molts partits. En el 4 Nacions van ser campiones i nosaltres vam empatar amb elles, mentre que el Canadà és el rival més desconegut” assenyala el seleccionador Alejandro Siri, que considera que “el format de competició és molt exigent”. De fet, només el primer classificat de cadascun dels sis grups i els dos millors segons es classificaran per als quarts de final. “Es penalitzen molt les errades. Estem obligades a tenir la màxima concentració”, assegura.
Sobradament preparades
El seleccionador espanyol destaca la il·lusió i l’esforç de les internacionals. “L’ambient és molt positiu i la confiança és elevada gràcies al suport dels clubs i la seva col·laboració en la planificació. Hem pogut compaginar els calendaris i facilitar la preparació per al torneig. Per a mi és tot un privilegi liderar joves amb somnis i ambició com aquestes, conclou.
Un total de 24 seleccions femenines competiran pel podi en aquest Mundial sub-21. Al grup “A”, la selecció amfitriona, Xile, tindrà com a rivals el Japó, Malàisia i els Països Baixos. Al “B” hi trobem l’Argentina, Bèlgica, Gal·les i Zimbàbue. Al “C”, Alemanya, l’Índia, Irlanda i Namíbia; al “D” Àustria, la Xina, Anglaterra i Sud-àfrica; a l’”E”, Espanya, el Canadà, Austràlia i Escòcia; i a l’”F” Corea del Sud, Nova Zelanda, Uruguai i els Estats Units.