El CN Terrassa fitxa la jove Irene Briceño

La waterpolista madrilenya Irene Briceño jugarà a l’equip femení del CN Terrassa la pròxima temporada. Es tracta d’una de les jugadores joves amb més projecció del panorama estatal, que aterra al conjunt que dirigeix el tècnic Xavi Pérez procedent del Real Canoe, on s’ha consolidat en competició nacional.\r\n\r\nAmb només 18 anys, Briceño té un palmarès destacat, entre el qual sobresurt el títol de campiona del món U18 amb la selecció espanyola. Juga a la posició de boia i destaca per la seva presència física i intel·ligència. Pérez va valorar molt positivament la seva incorporació i el seu potencial de creixement i va assegurar que la nova incorporació “és una boia jove que ve de Madrid, amb opcions també de fer de defensora. És forta, amb molt bons desplaçaments i moviments en el joc i amb una capacitat de progressió increïble”.\r\n\r\nL’entrenador del conjunt terrassenc va manifestar també que “segur que ens donarà un creixement molt bo, juntament amb tot el treball que ha fet fins ara i que pot seguir fent aquí i encaixarà molt bé i que ens donarà un salt de qualitat a l’equip”. Briceño va dir que “tinc moltes ganes de començar aquesta nova etapa, de seguir creixent i donar el millor de mi tant dins com fora de l’aigua”.\r\n