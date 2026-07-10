Dani Olmo afronta un dels seus grans reptes

El davanter terrassenc Dani Olmo afronta aquest divendres un dels grans reptes de la seva carrera futbolística amb la disputa dels quarts de final del Mundial. En la seva anterior aparició en aquesta competició, l’any 2022 a Qatar, el jugador del Barça no va poder passar a aquesta eliminatòria, ja que la selecció espanyola va quedar eliminada als vuitens de final per part del Marroc, a la tanda de penals. En aquesta ocasió, l’egarenc té l’opció d’arribar a les semifinals en un Mundial que s’està disputant a tres seus, els Estats Units, el Canadà i Mèxic. El combinat que dirigeix el tècnic Luis de la Fuente s’enfrontarà aquest divendres a Bèlgica, a partir de les 21 hores, horari d’aquí.
La participació de Dani Olmo ha anat de menys a més i, en aquest sentit van anar una part de les seves declaracions a la roda de premsa que va fer ahir, prèvia a l’enfrontament d’avui contra els belgues. “En la meva carrera esportiva sempre he hagut de demostrar el que soc. No és cap problema. Jo mateix m’imposo aquesta exigència i estic content de poder ajudar a l’equip sobre el terreny de joc en aquests últims partits”, va manifestar l’atacant de la selecció espanyola.
Dani Olmo s’ha hagut de guanyar la titularitat partit a partit. En el debut de la selecció estatal contra el combinat de Cap Verd, només va participar nou minuts, entrant des de la banqueta. En el segon encontre d’aquest Mundial, davant de l’Aràbia Saudí el davanter terrassenc va ser titular i va jugar 61 minuts, a més de ser l’autor d’una assistència. En el tercer partit de la fase de grups, contra l’Uruguai, Dani Olmo va tornar a la banqueta i només va disposar de mitja hora. Als setzens de final, contra Àustria, va recuperar la titularitat i va disputar 71 minuts i en el darrer encontre, el de vuitens de final davant de Portugal, també va jugar d’inici i va fer-ho 85 minuts. En aquests últims compromisos, la seva aportació s’ha considerat com fonamental pel bé de l’equip i dels resultats finals.
Continuar ajudant
Dani Olmo també va declarar que “em sento molt bé dins de l’equip, amb moltes ganes de continuar jugant i ajudant. El nostre objectiu és disputar la final i em trobo al cent per cent per aportar tot el que pugui a l’equip” i va avisar que, per passar de ronda, “haurem de guanyar a una gran selecció. Bèlgica té un gran equip”.