Finalment, el debut a la lliga del Terrassa FC serà a Castelló

El debut del Terrassa FC a la lliga de la Segona Federació, finalment, serà al camp del Castellón “B”, l’equip que es va endur el procés de substitució del Tarazona, que ha baixat de manera administrativa per impagaments a futbolistes i tècnics. Tot i que la passada campanya, el conjunt de la Plana Alta va baixar a Tercera Federació després de perdre l’eliminatòria per la permanència amb el SD Logroñés, amb el descens dels aragonesos se li obria la porta a continuar a la Segona Federació i la resolució definitiva de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) li ha resultat positiva.
Per poder optar a aquesta plaça, i segons el Reglament de Competiciones de la RFEF, els clubs interessats havien de satisfer una quantitat econòmica fixada de 380.464,16 euros, condició que el club castellonenc va complir. A més, el Castellón “B”, en el còmput de punts per temes de classificació en l’anterior temporada, era el que més en tenia, amb un total de 42, dos més que el Real Madrid “C”, que també optava a la plaça vacant i estava ben posicionat per assolir-ho. També van intentar fer-se amb aquesta plaça equips catalans de la Tercera Federació com l’Atlètic Lleida, el Badalona o el Cornellà, però el Castellón “B” tenia prioritat.
En el mateix grup
Finalment, la resolució de la Federació Espanyola ha contemplat que aquest lloc en el grup 2 de la Segona Federació és per a l’equip de la Comunitat Valenciana que, per tant, jugarà en el mateix grup que el Terrassa FC. En cap cas, aquests moviments obligats pels descensos administratius comporten un canvi de calendari.
Per casualitat, el sorteig del calendari de la lliga de la temporada 2026-2027 havia emparellat a la primera jornada al Tarazona amb el conjunt d’Oriol Alsina, en el camp de l’equip aragonès. Amb aquest canvi pel descens dels aragonesos, serà doncs el Castelló “B” el que rebrà als terrassistes en el primer encontre de la competició, que està programat per al cap de setmana del 5 i 6 de setembre.